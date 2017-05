Sie kommen in der Nacht, überfallen die Baracken der Dorfbewohner, schießen herum, schlagen die Leute. Sie erwürgen Indigene und knüpfen sie an einen Baum. Es soll aussehen wie Selbstmord. Sie, das sind die Pistoleros der Großgrundbesitzer, die Indigene in Brasilien, also die noch ungefähr 800.000 verbleibenden Ureinwohner, terrorisieren und sich auf Straffreiheit verlassen können. „Die Geschäftsleute kontrollieren die Regierung und die Regierung kontrolliert die Polizei.“

Es sind beklemmende Szenen, die Ládio Veron, der Stammesführer mit den traurigen Augen, schildert. Veron war diese Woche auf Einladung von Südwind und des Klimabündnis Österreich in Innsbruck zu Gast. Noch bis Ende August ist er als Vertreter der Guaraní-Kaiowá, seines im Bundesstaat Mato Grosso do Sul beheimateten Volkes, in Europa.

Männer, Frauen und Kinder erleiden – manchmal tödliche – Vergiftungen, wenn die Pestizid-Flieger von den riesigen Soja-, Zuckerrohr- und Eukalyptus-Plantagen über ihre Siedlungen kreisen und sie mit Pflanzengift einnebeln. Im Spital bekommen sie keine Behandlung. „Alleine von 2003 bis 2014 sind 185 von uns getötet worden. Mein Vater ist ermordet worden, vier Brüder, eine Nichte und einige Onkel. Jede Familie hat so ein Schicksal“, sagt Veron. Er selbst habe die Angst verloren.

Während er sich im März in Griechenland aufhielt läutete sein Handy. „Der Anrufer hat gesagt, der Sarg sei schon fertig und würde in Brasilien auf mich warten, wenn ich wieder ankomme. Es kann sein, dass ich nicht mehr lange lebe, aber wichtig ist, dass viele Menschen in Europa erfahren, wie es meinem Volk geht und es unterstützen.“

Der etwa 50-Jährige versucht in Europa ein Netzwerk von Unterstützern aufzubauen, die im August Vertreter zu einem großen Treffen der Guaraní-Kaiowá schicken. Eine Art Verein soll gegründet werden, der verschiedene Projekte mit den Dörfern umsetzen soll – im Bildungs- und Gesundheitsbereich, um Häuser zu bauen und Funkgeräte zu kaufen. Es gebe bereits Zusagen von Abgeordneten. „Anwälte haben sich bereiterklärt, unsere Rechte zu prüfen und Ärzte ohne Grenzen hat zugesagt, zumindest einen Arzt zu schicken.“ Langfristig soll eine Gruppe von Beobachtern entstehen, um das Agrobusiness und die Vorgangsweise beim Giftspritzen zu dokumentieren und mit ihrer Präsenz die Großgrundbesitzer abzuschrecken.

Zuletzt hat sich die Situation der Ureinwohner wieder zugespitzt. Ende April protestierten Tausende Indigene vor dem Kongress in der Hauptstadt Brasilia gegen die Beschneidung ihrer Rechte.

Die Polizei setzte massiv Tränengas gegen die Demonstranten ein. Diese wehrten sich mit Pfeil und Bogen. Der Feind der Indigenen ist der Ressourcenhunger der Welt. Er sitzt in Gestalt von Großgrundbesitzern und Bergbauunternehmen in der brasilianischen Regierung.

Die Indigenen leben inzwischen zusammengepfercht zwischen den Zäunen, die enorme Monokulturen abgrenzen, und Straßen, auf denen die Laster vorbeidonnern. Zellulosefabriken, Agrosprit-Destillerien und Rinderherden haben sich auf ihren traditionellen Heimatgründen breitgemacht. Von den eins­tigen 600 Guaraní-Kaiowá-Dörfern existieren nur noch acht anerkannte Siedlungen in den Schutzgebieten, wie Veron erläutert.

Die Regierung von Michel Temer will keine Schutzgebiete mehr anerkennen, wobei ein Großteil der in der Verfassung festgeschriebenen Schutzgebiete schon bisher niemals an die Indigenen übergeben wurde. Temer hat auch die Unterstützung für die Ureinwohner stark gekürzt.

2018 wird in Brasilien gewählt. Bis dahin, so scheint es, wollen Großkonzerne das für sie güns­tige Klima nützen. „Es ist wie eine Dampfwalze, die im Parlament losgeht“, sagt Brasilien-Kenner Johann Kandler vom Klimabündnis.

Nicht nur den Guaraní-Kaiowá, die sich bereitmachen, mehr Dörfer auf eigene Faust zurückzuholen und Land zu besetzen, gehe es schlecht. Praktisch das ganze Land ist ihm zufolge in der Hand des Agrobusiness, der Bergbau-Unternehmen, im Regenwald wütet die Holzmafia, an den Küs­ten verdrängen Hotel-Investoren die Eingeborenen. „50 Prozent der Bodenflächen sind im Besitz von nur einem Prozent der Bevölkerung.“ Die Auswirkungen für die Natur sind verheerend. „Es gehört zu den Zielen der Regierung, die Umweltauflagen zu reduzieren, Rodungen werden wieder erleichtert“, so Kandler. Alte Versprechen sind nichts mehr wert. So habe Brasilia 2015 beim Klimagipfel in Paris noch zugesagt, keine Neurodungen mehr zu bewilligen.

„Im zweiten Semester 2016 haben die Rodungen auf 800 km² zugenommen. Das ist eine Verdoppelung. In den vergangenen acht Jahren waren die Rodungen auf 400 bis 500 km² pro Jahr reduziert worden.“ Die zuständigen Behörden seien dermaßen gekürzt worden, dass sie ihre Kontrollfunktion in den entlegenen Gebieten nicht mehr ausüben können. Genehmigungen für Kraftwerke und Straßenbau – u. a. für den Aluminiumabbau im Amazonasgebiet – sind wieder leichter zu bekommen. Brasilien ist nicht nur der größte Fleisch- und Zellulose-Exporteur, sondern auch der größte Giftspritzer. „Die Kontrollen sind lax, verbotene Pestizide werden einfach von Paraguay ins Land geschmuggelt. Inzwischen hat der Gifteinsatz die Fünf-Kilo-Marke pro Einwohner überschritten. Das heißt, dass eine Milliarde Kilo Pflanzengifte pro Jahr in Brasilien versprüht werden“, so Kandler.

Doch was können die Europäer tun, um diese Entwicklung aufzuhalten? Ein Boykott brasilianischer Produkte sei kaum möglich, weil sie fast überall drin seien, sagt Kandler. „Bei Fleisch aus Massentierhaltung ist es möglich, dass brasilianisches Soja gefüttert wurde“, gibt er ein Beispiel. Ein bewussterer Umgang mit Ressourcen – etwa Smartphones lange zu nutzen – und das Hinterfragen von Investmentfonds seien Beispiele für eine der wenigen Möglichkeiten für Einzelne. In der Gruppe, mit einem Unterstützer-Netzwerk könnte es Veron aber gelingen, internationalen Druck aufzubauen. (Theresa Mair)