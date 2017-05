Von Claudia Funder

Lienz – Jeder Alltagsgegenstand ist designt – das war schon immer so und ist es bis heute. Und gutes Design erfreut nicht nur das Auge, sondern macht immer Sinn – in puncto Funktion und Komfort. Auch das gilt in der Jetztzeit ebenso wie anno dazumal.

Im Lienzer Museum Schloss Bruck wagt man sich in der diesjährigen Ausstellungssaison im Westtrakt an eine reizvolle Begegnung von Alt und Neu. Unter dem Titel „Archaik <-> Hightech“ wird Design im Sinne des Entwerfens und Gestaltens von Gebrauchsgegenständen in den Fokus gerückt. Historisches aus dem üppigen Sammlungsbestand des Museums und der Region wird modernen Produkten von EOOS, dem 1995 in Wien gegründeten Designstudio der Partner Martin Bergmann, Gernot Bohmann und Harald Gruendl, gegenübergestellt. Bergmann, einer des kreativen Trios, ist übrigens gebürtiger Lienzer.

„Wir wollen zeigen, dass das Erschaffen von Objekten dem menschlichen Streben schon immer zugrunde lag“, erklärte Ausstellungskurator Martin Bergmann gestern bei einem Pressegespräch vor den altehrwürdigen Mauern des Schlosses. „Unabhängig von einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Stil oder einer bestimmten Geografie liegt das Schaffen von Werkzeugen oder von Objekten in der menschlichen Natur. Der heutige Entwerfer hat die gleiche Ambition und Intention wie der damalige.“

Reduzierte Formen historischer, oft jahrhundertealter Gegenstände finden sich in smarten Hightech-Produkten wieder. Sie sind quasi zeitlos. Das Design ergibt sich meist aus der Funktion.

Elf Objektpaare werden im Rahmen der Schau ausgestellt. Da trifft etwa eine alte Hobelbank aus der Zeit um 1900 auf ein zeitgemäßes Küchenmöbel, da rücken gotische Türschlösser an die Seite eines aktuellen Roboterschlosses und ein historischer Badetrog „begegnet“ seinem modernen Design-Pendant.

Die Strukturen der in Beziehung gebrachten Objekte zeigen teils verblüffende Parallelen. Ihre Spiegelung verdeutlicht, dass sich im Lauf der Zeit zwar die Bedingungen für die Gestalter verändert haben, die Formen ihrer Kreationen aber oft erstaunlich unverändert blieben.

Integraler Bestandteil der Schau ist das Arbeitsbuch auf Deutsch und Italienisch. Mit ihm kann man durch die Schau wandern und anhand von Begriffen und ikonischen Zeichen eine Zeitreise unternehmen. Die Ausstellung soll, ist Bergmann wichtig, auch für junge Menschen interessant sein, sie sollen diese mit einem Mehrwert verlassen. Das Druckwerk, das jeder Besucher ausgehändigt bekommt, beinhaltet auch Fragen, die auf Antworten warten. Zeichenaufgaben animieren dazu, eigene Entwürfe zu kreieren. Und: Eine Reihe von Rätseln wollen gelöst werden.

„Die Vermittlung, die Diskussion über Design sind mir ein besonderes Anliegen“, stellt Martin Bergmann klar. Man beschränkt bei der Schau den Blick deshalb nicht auf die gestalterischen Elemente, sondern will auch Inhalte transportieren.

Die Vernissage von „Archaik <-> Hightech“ findet am 1. Juni um 19 Uhr statt, die Schau ist dann bis 26. Oktober während der Museumsöffnungszeiten zugänglich.

Auch den ganz jungen Besuchern wird das Thema altersgerecht schmackhaft gemacht: Am 31. August von 10 bis 18 Uhr wird zu einem Design-Workshop für Kinder geladen.