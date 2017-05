Von Simone Tschol

Reutte – Die Entscheidung beim TVB Naturparkregion Reutte ist gefallen. Die Flugshow zum Sommeropening findet fix morgen Donnerstag, 25. Mai, statt. „Es ist zwar nicht der schönste Tag der Woche, aber bis zum späten Nachmittag sollte es trocken bleiben“, erklärt Christian Pölzl vom TVB-Marketing. Sollte dem nicht so sein, ist vorgesorgt: Sämtliche Veranstaltungsräume in der Klause inklusive Arena wurden geblockt. Dort würden einige hundert Personen eine trockene Zuflucht finden.

In quasi letzter Minute konnte auch noch ein spezielles Highlight für die Gäste in der Klause fixiert werden. Pilot Siegfried „Blacky“ Schwarz wird mit der Bell Cobra – einem komplett umgebauten Kampfhubschrauber, der später auch bei der Flugshow dabei sein wird – schon mittags in der Klause einfliegen. Dort kann der Heli aus nächster Nähe bestaunt werden.

Das Fest beginnt um 11 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen mit der Bürgermusikkapelle Reutte. Um zirka 14 Uhr startet die Flugshow, bei der nicht nur die Highline unter- und überflogen wird, auch das Czech Aerobatics Team wird in Viererformation Kunstflug vom Feinsten in den Himmel über dem Talkessel zaubern. Ab 15 Uhr unterhalten die Blechbätscher aus dem Allgäu. Vergünstigte Highline-Tickets (5 €) gibt’s im Infocenter in der Klause.