Kitzbühel – Schauspiellegende Peter Weck, der frühere Formel-1-Star Jochen Mass, DTM-Pilot Mike Rockenfeller, Fotokünstler und Ski-Olympiastarter Hubertus von Hohenlohe und ARD-Tagesschau-Anchorman Jan Hofer sind heuer bei der Kitzbüheler Alpenrallye (7. bis 10. Juni) auf großer Tour. Die mittlerweile 30 Auflage der Traditionsrallye beschert den Teilnehmern viele attraktive Strecken: Darunter als besondere Herausforderung die erstmalige Überfahrt der Großglockner-Hochalpenstraße, erstmals gibt es auch einen Abstecher nach Kärnten. Die Baujahrgrenze 1975 sorgt für Exklusivität im 188 Fahrzeuge und 34 Marken umfassenden Starterfeld. Das älteste Fahrzeug der 30. Alpenrallye ist ein Bentley 3 Litre Speed Model aus dem Jahr 1923. Nach dem Prolog am Donnerstag (8. Juni) rund um die Hohe Salve (u. a. mit Ortsdurchfahrt und Stempelkontrolle am Marktplatz Hopfgarten i. Br.) folgt am Freitag (9. Juni) die Königsetappe: Die Strecke führt über den Felbertauern nach Osttirol. Die Schlussetappe am Samstag (10. Juni) führt den Rallye-Tross in den Salzburger Pinzgau, ehe am Nachmittag bei der großen Fahrzeugparade in der Kitzbüheler Altstadt wieder Tausende Zuschauer gebührend bejubelt werden. (TT)