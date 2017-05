Axams — Für „a richtig gscheide" Bergtour ist es vielerorts leider etwas zu früh. Warum? Teilweise liegt nämlich noch ziemlich viel Schnee, vor allem in nordseitig exponierten Stellen. Und mit Wander-, aber auch Bergschuhen entpuppen sich derartige Schneefelder oft als potenzielle Gefahrenquellen.

Deshalb blieben wir diese Woche etwas tiefer. Und zwar im westlichen Mittelgebirge, wo wir mit einer langen, aber schmucken Almen-Rundwanderung fündig wurden. Vom Adelshof in Axams ging's hinauf zur Birgitzer-Alm, über das Birgitzköpflhaus hinunter zur Götzner Alm und weiter bis zur Mutterer Alm. Von dort dem Forstweg folgend bis nach Neu-Götzens, über den Panoramaweg zurück nach Axams, um schlussendlich über den Osterberg (Gegenanstieg) wieder hinauf zum Adelshof zu gelangen.

Eine ziemlich lange und ausgiebige Runde mit knapp 22 Kilometern. Gespickt mit 1300 Höhenmetern insgesamt und mit einer Gehzeit von etwa 6 bis 7 Stunden.

So kommt man hin: Beim kostenfreien Parkplatz entlang der Lizumer Straße (Rodelbahn Birgitzer Alm) folgen wir dem Hohlweg (kleiner Parkplatz), der mehrmals die Rodelbahn quert, bis zum Hüttenboden. Von dort wandern wir entlang der Waldschneise gemütlich zu unserem ersten Etappenziel, der Birgitzer Alm (durchgehend von 9—17 Uhr geöffnet). Familien mit Kinderwägen sollten für den Aufstieg zur ersten Alm einfach auf der mittlerweile schneefreien Rodelbahn bleiben.

„Griasti. Wie geht's?" Freundlich — wie immer — werden wir von Almenwirtin Monika Marx, die seit 6 Jahren die Alm bewirtschaftet, begrüßt. Für den Einkehrschwung ist es aber noch etwas zu früh bzw. steht unsere Runde erst am Beginn. Wir wandern also weiter, wollen keine Zeit verlieren. In Richtung Süden, mit Blick auf die Saile (Nockspitze), folgen wir dem Weg hinauf zum Birgitzköpfl und dessen Kreuz. Von dort leicht bergab, dann wieder etwas steiler hinauf zum Birgitzköpflhaus. Bis ca. Mitte Juni ist die Schutzhütte von Astrid und Harald Frischmann allerdings noch geschlossen.

Übrigens: Das Birgitzköpfl­haus ist der höchste Punkt unserer heutigen Rundtour. Von nun an geht's fast nur mehr bergab. Die Betonung liegt allerdings auf fast. Denn von Axams hinauf zum Adelshof erwartet uns noch ein zünftiger Gegenanstieg. Doch dazu später. Über die Piste, quasi entlang des alten Schleppliftes, wandern wir bergab und orientieren uns an den gelben Hinweisschildern, bis wir die idyllische Götzner Alm erreichen.

Derzeit ist die Alm von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Ab Anfang bzw. Mitte Juni, je nachdem wann das Almenvieh kommt, sind Anja und Kurt auch dienstags auf der Alm. Und ab dann gibt es wieder selbstgemachte Naturprodukte wie Milch, Butter, Graukäse oder Buttermilch. Vom eigenen Almvieh versteht sich.

Zwei von drei Almen haben wir also bereits besucht. Es wartet nun noch die Mutterer Alm, die wir ab der Götzner Alm nach rund 30 Minuten über den leicht kupierten Forstweg erreichen. Wer sich genau über die Öffnungszeiten der Mutterer Alm informieren will, soll am besten im Internet unter www.muttereralmpark.at nachlesen.

Von der Mutterer Alm folgen wir der Forstraße ein kurzes Stück leicht bergab. Bei den ersten gelben Tafeln halten wir uns links und folgen dem Steig bzw. dem Waldweg in Richtung Hirschlacke

Neu-Götzens/Natters, bis wir auf den Panoramaweg treffen, der uns zurück nach Axams bringt.

Doch wie vorher bereits erwähnt, müssen wir den Gegenanstieg (ca. 300 Höhenmeter) bis zum Auto bzw. zum Adelshof noch bewältigen. Und jener kann mit leicht müden Beinen ziemlich kräfteraubend werden.

Oberhalb von Axams halten wir uns an die Wegweiser. Diese bringen uns hinauf zur Lizumer Straße. Dem Asphaltweg folgen wir nun etwa 200 Meter nach oben, biegen beim nächsten Schild (Adelshof) nach rechts in den Wald ab und nehmen den steilen Weg über den Osterberg bzw. der so genannten „Sauweide" zurück zum Adelshof und unserem Auto. Geschafft!

Fazit: Die Runde ist zwar ziemlich einfach, eine Packung Kondition ist aber definitiv nötig dafür, so viel steht fest. Für alle Ausdauer-Tiger und Weitwanderer ist die Almenrunde im westlichen Mittelgebirge aber ein gefundenes Fressen.

Und für all jene, die vielleicht in exakt drei Monaten beim Karwendelmarsch

Lauf (26. August) am Start stehen wollen, bietet diese Tour eine richtig gute Trainingsmöglichkeit. In diesem Sinne — viel Spaß im westlichen Mittelgebirge. (flex)