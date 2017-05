Innsbruck – Die Stadt Innsbruck lädt am morgigen Samstag zum 14. Mal zum Sommersporttag am Baggersee – der ab heuer übrigens „Bewegt am See“ heißt. Von 13 bis 17 Uhr wartet auf die Besucher beim Baggersee in der Rossau ein umfangreiches Sportangebot mit über 25 Stationen – von Trendsportarten bis zu traditionellen. Die Freude an der Bewegung und das Kennenlernen neuer Sportarten stehen dabei im Vordergrund. Neben einem Skisprung-Simulator, Wahrnehmungsparcours, Kletterturm oder einer Kajakstation wird auch eine Körperfettmessung angeboten. Ein Highlight ist der Familienwettbewerb mit unterschiedlichsten sportlichen Aufgabenstellungen. Hier ist das gemeinsame Erleben der Generationen wichtig, um die Stationen erfolgreich bewältigen zu können. Das heurige Jahr steht auch im Zeichen des Seniorensportes. Spezielle Stationen widmen sich dieser immer größer werdenden sportlichen Zielgruppe.

Die Idee hinter dem Sommersporttag der Stadt Innsbruck ist, in einer Zeit des Bewegungsmangels und der daraus resultierenden Folgen die Möglichkeiten der sportlichen Betätigung in der Stadt weiter in den Vordergrund zu rücken.

Die Veranstaltung „Bewegt am See“ ist gleichzeitig auch der Auftakt für die Veranstaltungsreihe „Bewegt im Park“ im heurigen Sommer. Vom 5. Juni bis 27. September werden Innsbrucks Parks zu Bewegungszonen. Alle Kurse sind kostenlos. Mehr Informationen unter www.bewegt-im-park.at. (TT)