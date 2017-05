Von Markus Schramek

Innsbruck – Noah ist 16, Schüler und sparsam. Ein paar hundert Euro hat er auf der Seite. Er kauft sich damit einen neuen Laptop um 1200 Euro. Mit dem Ersparten leistet er die Anzahlung, den Rest will er über monatliche Raten von 90 Euro finanzieren.

Noahs Eltern fallen aus allen Wolken. Der Schüler hat sie nämlich nicht über seine Kaufabsicht informiert. Des Juniors aktueller Laptop ist keine zwei Jahre alt, und solche Ausgaben muss der junge Mann doch nicht von seinem sauer Ersparten bestreiten. Was also tun? Am liebsten wäre es Noahs Eltern, er würde das Gerät an den Händler retournieren und das Geld zurückerhalten. Doch gibt es einen Anspruch darauf?

„Ja, den gibt es“, sagt dazu Andreas Oberlechner, Jurist und Fachmann für Konsumentenschutz bei der AK Tirol. Denn mit seinen 16 Jahren ist Noah ein „mündiger Minderjähriger“, wie es im Gesetz heißt. Das bedeutet, dass er allein nur beschränkt Verträge abschließen kann.

„Der teilweise kreditfinanzierte Laptopkauf ist kein Geschäft des täglichen Lebens, das Personen dieses Alters üblicherweise abschließen“, betont Oberlechner. Überdies bestehe die Gefahr, dass sich der Schüler finanziell übernimmt und dadurch eine „Gefährdung seiner Lebensbedürfnisse“ entsteht, wie es im Juristendeutsch heißt. Oberlechners Fazit daher: „Ohne Zustimmung der Eltern muss der Händler den Laptop gegen Rückzahlung der geleisteten Anzahlung zurücknehmen, da der Vertrag unwirksam ist.“

Das Gesetz schützt Minderjährige vor einem unüberlegten Vertragsabschluss, wie es ein Kauf rechtlich darstellt. Bei der Geschäftsfähigkeit junger Menschen werden vier Altersstufen unterschieden:

• Kinder: unter 7 Jahren.

• unmündige Minderjährige: vom 7. bis zum vollendeten 14. Lebensjahr.

• mündige Minderjährige: ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zum 18.

• Volljährige: ab 18 Jahre.

Mit dem Alter steigt die Geschäftsfähigkeit. Kinder dürfen keine Geschäfte abschließen, sie benötigen dafür ihre Eltern. Ausgenommen sind Kleinigkeiten, so genannte Taschengeldgeschäfte, wie der Kauf einer Jause oder eines Comic-Heftes.

Ähnliches gilt für die Altersgruppe 7 bis 14 (unmündige Minderjährige). Als Beispiele für typische Rechtsgeschäfte, die in diesem Alter zulässig sind, nennt Oberlechner den Kauf einer Kinokarte, einer CD oder eines Buches. Größere Anschaffungen à la Laptop bedürfen wieder der Zustimmung der Eltern. Diese können auch nachträglich zustimmen, nachdem der Kauf bereits erfolgt ist.

Mündige Minderjährige, also Jugendliche zwischen 14 und 18, verfügen schon über mehr Spielraum. Oberlechner: „Sie können ohne Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters über Geldgeschenke, Taschengeld und über eigenes Einkommen verfügen. Letzteres kann aus einem Ferialjob oder aus der Lehrlings- entschädigung stammen.“

Aber, und das ist Oberlechner wichtig: Menschen dieser Altersgruppe dürfen eben nur so weit über ihr Geld verfügen, als sie damit nicht „die Befriedigung ihrer Lebensbedürfnisse gefährden“. Übersetzt ins Alltagsdeutsch: Vor finanziellen Abenteuern ist auch diese Altersgruppe zu schützen. Kaufverträge für teure Anschaffungen können, wie beim eingangs geschilderten Computerkauf Noahs, rechtsunwirksam sein.

Oberlechner streicht einen weiteren Aspekt hervor, der wenig bekannt ist: „Eltern haften nicht für Schulden ihrer minderjährigen Kinder, außer sie haben sich ausdrücklich dazu bereit erklärt.“

Fehlen noch die Volljährigen. Diese sind mit ihren 18 Jahren wie Erwachsene voll geschäftsfähig. Sie können Verträge abschließen und sind selbst verantwortlich.

Heutzutage, so eine letzte Nachfrage des TT-Ombuds- teams, wird oft bargeldlos und online eingekauft. Wie verhält es sich rechtlich mit Online-käufen von Minderjährigen? Oberlechners Antwort: „Es gelten dieselben Regeln. Mit dem Ja der Eltern sind solche Geschäfte möglich, ohne Zustimmung aber nur so weit, als sich Jugendliche nicht finanziell in Gefahr bringen.“