Wenn das letzte Licht des Tages scheint, tauscht Nicholas Roemmelt Bohrer und Spiegel gegen Kamera und Bergausrüstung: Der 43-jährige Zahnarzt aus Mieming fotografiert seit zehn Jahren die Milchstraße von Berggipfeln aus. Dabei wurde diese Idee aus der Not heraus geboren: „Tagsüber hatte ich durch meinen Job keine Zeit zum Fotografieren.“ Und so wagte sich der begeisterte Bergsteiger und Astronomie-Fan an die Nacht-Fotos. „Die Planung nimmt 90 Prozent der Zeit in Anspruch, denn die Milchstraße steht nur an bis zu sieben Tagen im Monat im richtigen Winkel.“

Stimmen Wetter und Stand der Milchstraße dann überein, packt Roemmelt seine schwere Ausrüs­tung auf den Rücken. „Der leichteste Rucksack wiegt 15 Kilo.“ Das Zelt ist da noch nicht dabei. Gut bepackt geht es dann mit seiner Frau oder anderen „Foto-Spezln“ auf die Gipfel. „Ich versuche, bei Licht noch hinaufzukommen. Wegen meiner eigenen Sicherheit und auch, um Wildtiere nachts nicht zu stören.“ Dan heißt es auf den richtigen Moment warten, oft bleiben nur Sekunden für das ideale Bild. Schief geht auch nach zehn Jahren immer wieder etwas. „Vergessene Speicherkarte oder Akkus, ein Gewitter oder Wolken – alles schon passiert.“

Inzwischen ist der Zahnarzt auch Berufsfotograf. „Die Sternenbilder sind vom Hobby zum Nebenjob geworden.“ Im Buch „Sternbilder – Die Alpen bei Nacht“ (Frederking & Thaler) sind acht Jahre Fotografie nun in Buchform erlebbar.

Bergab geht es nach der oft kalten Expedition am Gipfel meist erst in der Früh. „Den Sonnenaufgang, die goldene Stunde für Fotografen, nehmen wir oft noch mit.“ An vielen Orten könne man dabei für sich allein sein, fernab der Foto-Hotspots. „Je schwerer die Plätze zu erreichen sind, desto weniger ist dort los. Auf anderen Gipfeln trifft man dagegen immer wieder bekannte Gesichter – denn diese Art der Fotografie boomt in letzter Zeit.“

Während die anderen Bergsteiger und Wanderer mit dem beginnenden Tag bergauf entgegenkommen, geht es für Roemmelt danach an den Rechner. „Die Bilder brauchen Nachbearbeitung – beim Licht, bei der Sättigung, weil die technischen Möglichkeiten der Kameras mit solchen Aufnahmen komplett ausgereizt werden. Aber es wird bei mir nichts hinzugefügt oder weggelassen.“ Als Kenner sieht er auf den ersten Blick, wenn andere tricksen, in der nördlichen Hemisphäre die Milchstraße so zeigen, wie sie nur auf der südlichen zu erkennen ist. „Der Laie will dann aber zu diesem Platz, dabei ist solch ein Foto dort gar nicht möglich.“

Tirol ist für die Zunft ein Paradies: hohe Gipfel und dunkle Ecken. Für Roemmelt geht es oft direkt von Mieming aus auf die Gipfel, die er täglich aus seiner Ordination sehen kann. Manchmal genießt er an diesen Lieblingsplätzen den Sternenhimmel auch, ohne durch den Sucher der Kamera zu schauen.