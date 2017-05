Herr Pallhuber, Sie haben in Mannheim eine Universitätsprofessur für die Leitung von Blasorches­tern erhalten. Was ist da entstanden? Etwas Einmaliges: Der Studiengang „Leitung von Blasorchestern“ an der Musikhochschule Mannheim ist in das neue Landeszentrum für Dirigieren integriert. Darin werden mehrere Sparten verknüpft: Orchesterleitung Sinfonik und Oper, Chorleitung, Blasorchesterleitung und demnächst Jazz-Ensemble- und Avantgarde-Ensembleleitung. Das bietet großartige Synergiemöglichkeiten. Ein Blasorchesterleiter wird in Grundzügen auch das Repertoire im Sinfonieorchester- und Chorbereich kennen lernen: eine sehr große Chance für die Zukunft!

Wie kam es zu Ihrer Berufung? Ich weiß, dass es ein Bewerberfeld von über fünfzig sehr bekannten Dirigenten und Spezialisten aus ganz Europa und Amerika gab. Letztlich hat die Berufungskommission davon sieben nach Mannheim eingeladen und ich schaffte es an die erste Stelle der Bestenliste.

Weshalb, denken Sie, haben Sie sich gegen so viele prominente Konkurrenten durchgesetzt? Ich vermute, dass mein bisheriger Werdegang, meine Erfahrung in der künstlerischen Lehre, meine Tätigkeit als Dirigent und Komponist und eine gewisse Vielseitigkeit mir zugutegekommen sind.

Was ist das Ziel der Ausbildung und wie lang dauert sie? Ziel ist es, die angehenden Dirigenten mit künstlerisch-fachlichen und methodisch-pädagogischen Kompetenzen zur Leitung von Bläserensembles und Blasorchestern auszustatten. Es geht um die fundierte Vorbereitung auf die Arbeitswelt im professionellen und semiprofessionellen Bereich, wie auch in der ambitionierten Amateurszene.

Die Regelstudienzeit im Bachelorstudium beträgt acht Semester, im Master- und im Zusatzstudium jeweils vier Semester.

Tirol hat eine unglaubliche Fülle an Bläserbegabungen. Können sie auch von Mannheim profitieren, und in welcher Weise? Auf jeden Fall. Es gibt eine Orchesterakademie als Gemeinschaftsprojekt der Musikhochschule Mannheim mit verschiedenen Institutionen, für die sich junge Tiroler Musiker bereits aktuell angemeldet haben. Außerdem sind Kooperationen in allen angrenzenden Ländern – auch nach Österreich – in der Blasorchesterleitung vorgesehen.

Als Landeskapellmeister der Tiroler Blasmusik von 2007 bis 2016 haben Sie die Ausbildungsstrukturen für Kapellmeister wesentlich erneuert. Das war nötig, weil die Musikanten immer besser ausgebildet werden und das eine entsprechende Qualitätssteigerung der Kapellmeister erforderlich macht. Wir entwickelten ein Modulsystem, das sich bewährte und das im „Modell Tirol“ mündete.

In diesem System können angehende Kapellmeister auf verschiedenen Niveaustufen vom Einsteigerkurs des Tiroler Blasmusikverbandes bis zum Konservatoriumsabschluss ausgebildet werden.

Kann man lernen, ein guter Dirigent zu sein? Gewisse Bereiche sind sicherlich erlernbar, Dirigiertechnik, Instrumentation, Partituranalyse etc. Viel wichtiger ist aber die Entwicklung der künstlerischen Persönlichkeit der Studierenden, einer Individualität und Authentizität. Ich meine einen positiven künstlerischen „Eigensinn“, also einen eigenen „Sinn“, den wir für die Musik in unserem Dasein finden müssen.

Verbunden mit unserem Charakter ergibt dieser spezielle Sinn ein unverwechselbares Charisma, das seit jeher zum Wesensmerkmal von Dirigenten zählt. Echtes „Dirigieren“ lässt sich nur im Erleben der Musik vor Orchestern erlernen.

Wie können Ihre Studenten zu dieser Praxis kommen? Derzeit werden Kooperationsvereinbarungen mit Orchestern in ganz Deutschland erstellt. Es wird daher regelmäßig das Fach „Dirigierpraktikum“ mit professionellen deutschen Orchestern und auch guten Laienorchestern angeboten, um die Studierenden früh in die Realsituation einer Orchesterprobe und eines Orchesterkonzertes zu versetzen.

Sie sind als Komponist, auch im Brass-Bereich, sehr erfolgreich. Gibt es Neuigkeiten? Das Komponieren muss ich derzeit etwas einschränken. Es entstehen ein bis zwei Werke pro Jahr. Das letzte Werk war ein Auftrag zum heurigen Reformationsjahr in Deutschland. Momentan arbeite ich für meinen Verlag an kleineren Werken für Soloinstrumente und Klavier, außerdem ist gerade ein Werk für den Blasmusikverband Tirol fertig geworden, das im Herbst uraufgeführt wird.

Sind Sie auch noch in Tirol tätig, wo ist jetzt Ihr Lebensmittelpunkt? Mein Lebensmittelpunkt ist nach wie vor Tirol, denn hier lebt meine Familie und ich wollte meinen beiden Söhnen (8 und 6) nicht ihr soziales Umfeld nehmen. Ich pendle wöchentlich nach Mannheim. Außerdem ist mir meine Lehrtätigkeit in Dirigieren am Tiroler Landeskonservatorium ein wichtiger Bereich, der mich zusätzlich mit der Heimat und der Musik in Tirol verbindet. Dies ist mir sehr wichtig.

So konnte ich meine Innsbrucker Studenten auch an meinen Praxis-Programmen in Mannheim mit professionellen Orchestern teilhaben lassen. Eine schöne deutsch-österreichische Liaison also.

Das Interview führte Ursula Strohal