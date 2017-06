Von Claudia Funder

Dölsach – Derzeit werden in Privatgaragen etliche rollende Prachtstücke, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen, auf Vordermann gebracht und Hochglanz poliert. Manch stolzer Besitzer bastelte in den vergangenen Wochen an seinem Oldtimer und baute noch das eine oder andere Ersatzteil ein. Denn der Countdown läuft.

Bereits am Pfingstsonnta­g steht die Oldtimer-Rallye des Motorsportclubs (MSC) Dölsac­h auf dem Programm. Es handelt sich um die mittlerweile 10. Auflage des beliebten Events.

Warum es einst ins Leben gerufen worden war? „Es gab damals nichts Vergleichbares im Bezirk“, antwortet Obmann Andreas Mayerl, der betont, dass sich schon die Premiere als wahrer „Renner“ erwiesen hatte. Und der Erfolg hielt an. Im Vorjahr rollten 380 Starter los.

Wenn die betagten Modelle auf zwei oder vier Rädern dem entlang der Strecke stehenden Publikum präsentiert werden und die Motoren knattern, wird sich mit dem Duft nach Benzin auch wieder viel Nostalgie ausbreiten.

Wer mittendrin statt nur dabei sein will: Teilnahmeberechtigt sind Lenker, deren Fahrzeuge mindestens 30 Jahre alt sind, erklärt Mayerl. Entspricht das Baujahr, können Autos und Traktoren ebenso an den Start gehen wie Motor- und Fahrräder. Anhänger dürfen mitgeführt werden, laut behördlicher Vorgaben darf darauf aber niemand Platz nehmen. „Es gilt die Straßenverkehrsordnung“, betont der Obmann.

Anmelden kann man sich am Sonntag um 10.30 Uhr beim Feuerwehrhaus in Dölsach. Die Karawane der in die Jahre gekommenen Fahrzeuge setzt sich dann ebendort um 12.30 Uhr in Bewegung.

Die Tour führt in bewährter Manier von Dölsach über Lavant, Tristach, Amlach, Lienz, Nußdorf-Debant und wieder zurück zum Ausgangspunkt.

Bei Zielankunft bis 17 Uhr werden die Sieger per Mittelzeit ermittelt. Anschließend steigt die Siegerehrung.

Als Hauptpreis winkt heue­r eine KTM Ponny aus den 60er-Jahren, verrät Mayerl, der selbst bei der Rallye auf einer Puch 250 SG, Baujahr 1953, an den Start gehen wird.

Wummernde Motoren erfreuen sich übrigens längst nicht mehr nur bei Männern großer Beliebtheit. Etwa ein Drittel der 150 Mitglieder, die dem Motorsportclub Dölsach angehören, sei weiblich, ergänzt der Obmann.