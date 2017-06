Von Markus Schramek

Innsbruck – „Bulbophyllum echinolabium“. Schon einmal davon gehört? Macht nichts, dann geht es Ihnen wie jenem Zeitgenossen, der versucht, das hier Folgende in Worte zu fassen. Hinter dem Fachbegriff verbirgt sich der Name einer Orchideenart. Und was für einer. „Seien Sie bloß froh, dass sie derzeit nicht blüht“, sagt Bernhard Stanger. „Denn dann würde die Pflanze fürchterlich stinken, um Insekten für die Befruchtung anzulocken.“ Auch als Journalist muss man nicht alles gesehen haben.

Der 69-jährige Orchideen-experte zeigt uns sein Refugium: ein Gewächshaus in bester Aussichtslage, direkt auf der Dachterrasse eines mehrstöckigen Wohnhauses im Zentrum von Innsbruck.

Von der Straße aus ist dieses Bauteil gut zu erkennen. „Passanten werden sich fragen, was hier heroben wohl los sein mag“, mutmaßt Stanger. Wir wissen es jetzt: Es ist die luftige Heimat von rund 200 Orchideen aus aller Welt. Denn Mitglieder dieser vielgepriesenen Pflanzenfamilie wachsen fast überall auf dem Planeten, selbst noch in Höhen von bis zu 3500 Metern. Mehr als 20.000 Naturformen und unzählige Züchtungen sind bekannt.

„Sämtliche Pflanzen beziehe ich von speziellen Gärtnereien, ausgegraben habe ich keine einzige“, betont der Blumenfreund. Als Rechtsanwalt in Pension ist Stanger dieser Punkt sehr wichtig. Denn Orchideen wie das Knabenkraut, das Kohlröschen oder der weithin bewunderte Frauenschuh (mit der markanten schuhförmigen Blüte) sind in Tirol heimisch und streng geschützt. Also nur betrachten und Finger weg!

Stangers Gewächshaus ist kein x-beliebiger Billigheimer aus dem Baumarkt, sondern eines, das alle Stückln spielt. Künstliches Licht in Form einer Natriumdampflampe sorgt für Helligkeit, wenn der Himmel über Innsbruck trüb und grau ist. Sprühnebel und Regen werden regelmäßig per Zeitschaltung aktiviert. Bewässerung und Beschattung bei zu viel direkter Sonne erfolgen ebenfalls vollautomatisch. Täglich checkt der Hausherr die Technik.

Zugegeben, ein ziemlicher Aufwand, doch die Orchidee, gemeinhin als Königin der Blumen apostrophiert, ist heikel und kapriziös. Ihre Majestät wünschen ein konstantes Umfeld. „Subtropisch sollte das Klima sein“, so Stanger.

Also wird im Gewächshaus ein solches Ambiente das ganze Jahr über künstlich erhalten: 60 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit, eine Temperatur von 16 Grad nachts und von 25 bis 30 untertags.

Zum Dank dafür blühen manche Orchideen mehrmals im Jahr. „Einige sogar, wenn es draußen nach unserem Kalender eigentlich Winter ist“, kann Fachmann Stanger seine Freude nicht verhehlen.

Auch was die Wuchsform anbelangt, ist Orchidee nicht gleich Orchidee. Manche Arten gedeihen bei Stanger direkt am Boden in Mutter Erde, andere schlängeln sich, aufgebunden auf Weinrebenholz oder Kork, von der Decke herab. In der Natur gibt es Arten, die auf Bäumen wachsen, ja sogar auf Fels und Stein.

Ein besonders schönes Exemplar mit leuchtend roten Blüten wird in Augenschein genommen. „Das ist eine spezielle Züchtung, eine ‚Mini-Cattleya‘“, erklärt Stanger dem staunenden Orchideennovizen. Da beginnt es von oben zu tröpfeln: Die Regenmaschine hat gerade eine Schicht gestartet. „Nass werde ich hier ständig“, findet Stanger den kleinen Duschvorgang nicht weiter der Rede wert. Ist ja auch egal, bei den sommerlich schwülen Außentemperaturen.

Ein Anwalt, der Orchideen hält, ist das als Ausgleich für einen sitz- und bürolastigen Beruf zu sehen? Ganz erklären kann der Jurist sein Hobby selbst nicht. „Manche züchten halt Kakteen, aber das ist mir zu wenig anspruchsvoll.“

Begonnen hat das Faszinosum Orchideen bei Stanger jedenfalls in der Jugend. „Damals hat mir eine Bekannte einen Frauenschuh geschenkt.“ Die Pflanze ging nach etlichen Jahren ein, die Liebe aber blieb. „Vor 20 Jahren fand dann meine Frau, dass ich einen botanischen Ausgleich benötige. Da hat sie beim Ausbau des Dachbodens dieses Gewächshaus errichtet“, blickt Stanger, wohl dankbar, zurück. Seine Gattin Regina ist in der Immobilienbranche tätig. Selbst legt sie in dem grünen Wunderwerkl am Dach nicht mit Hand an.

„Erfahrung ist alles“, verdeutlicht Stanger. Seine Verluste halten sich in Grenzen. Nur vereinzelte Orchideen müssen das Zeitliche segnen. 15 bis 40 Euro gibt der Hobbygärtner pro Exemplar aus. „Wie beim Wein“ erstrecken sich die Orchideenpreise aber noch viel weiter nach oben.

Der Weg zur Verabschiedung führt über den Innenhof. Auch hier Orchideen in voller Pracht. Stanger zeigt auf eine ansehnliche Blüte in Violett. „Das ist ein ‚Epidendrum radicans‘.“ Nicht, dass man das gewusst hätte. Aber Spaß macht es schon, Herrn Stanger zuzuhören.