Die Schläge werden langsamer, der rechte Arm beginnt bereits zu schmerzen. Bange Blicke auf die Uhr, die nur quälend langsam weiterläuft. Nach einer Minute ist es (endlich) vorbei. Wett-Löffeln nennt sich diese Disziplin. Und ist anstrengend, wie der Autor dieses Textes am eigenen Leib erfährt, auch wenn es beim Westendorfer Peter Aschaber leichter aussieht.

709 so genannte Anschläge mit Löffeln zwischen Oberschenkel und Handfläche hat dagegen der 59-jährige „Profi-Löffler“ vor zwei Jahren in einer Minute geschafft – damals Rekord in dieser Disziplin. „Um die Schläge zu zählen, musste ein befreundeter Radiotechniker eine Maschine – einen akustischen Impulszähler – erst entwickeln“, erzählt der Musiker. Bei der federnden Bewegung und dem rasanten Hin und Her ist nämlich jedes menschliche Auge überfordert.

Tennisarm vom Wettlöffeln

Seit seiner Kindheit, genauer seit 45 Jahren, ist Aschaber mit seiner Band Auner Alpenspektakel unterwegs, spielt Gitarre – und eben Löffel. Als ein Video aus dem Jahr 2015, das ihn bei einem Konzert mit einem schnellen Löffel-Solo zeigt, auf der Online-Plattform Youtube zigfach geklickt wird, werden die Medien auf ihn aufmerksam.

„Die ARD hat dann gefragt, wie viele Anschläge ich pro Minute schaffe. Ich habe es gestoppt und bin zunächst auf rund 400 gekommen. Die haben gestaunt.“ Der Ehrgeiz packt den Westendorfer, er trainiert, trainiert und trainiert. „Ich habe es dann auf 600-700 gebracht.“ Kurz vor der ARD-TV-Sendung „Immer wieder sonntags“, in der er schließlich den Weltrekord aufstellt, streikt aber der Arm. Löffelarm statt Tennisarm heißt es. „Da hab’ ich erstmal Ruh’ geben.“

Bis zu 14 Schläge pro Sekunde schafft Aschaber mit den rund 160 Gramm schweren Löffeln, die er am Ende zusammengeschweißt und verklebt hat. „Ich nutze Vorlage-Löffel, die haben eine stärkere Härte. Holzlöffel halten keine 20 Sekunden“, lacht der Wett-Löffler.

Die ein oder andere Lederhose leidet unter seinem Hobby, deswegen legt er einen Lederschutz auf den Oberschenkel. Schließlich ist die Hose noch relativ neu und soll nicht so abgewetzt werden wie die alte. „Ich hatte aber auch schon einige blaue Flecken“, schmunzelt er, um sich nochmal zum Höchsttempo anzustacheln. Anfangs lächelnd, wird der Gesichtsausdruck immer angespannter. „Nach einer halben Minute wird es brutal.“

Internationale Meisterschaften

Die Löffel-Musik gehört zur Tradition. „Früher hat man im Gasthaus mit den Löffeln mitgeklopft, heute ist das fast ganz verschwunden. Löffel sind die Kastagnetten der Alpen.“ Ob das Schnell-Löffeln eines Tages auch als feste Tradition verankert wird, ist noch fraglich. Durchaus kritisch sehen diesen „Sport“ einige Löffel-Musiker. „Es gibt viele gute Musiker. Aber beim Wettlöffeln kommt es auf die Schnelligkeit an“, sagt Aschaber. Da schlägt der Laie bei seiner Premiere manchmal den Profi.

Seit dem Fernsehauftritt und mit der eigens zusammengebastelten Zählmaschine veranstaltet Aschaber Wettkämpfe mit bis zu 50 Teilnehmern, auch aus Dänemark und den Niederlanden. Am 24. Juni lädt der Brixentaler Löffel Club zur dritten Löffel-Meisterschaft in den Bierstadl in Westendorf. Dort könnten die Rekorde purzeln. „Einer hat mich inzwischen um 100 Schläge überboten.“ Das kann der einstige Rekordhalter eigentlich nicht auf sich sitzen lassen. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich nochmal einen Rekord aufstelle“, gibt er aber zu. „Das sind meistens Schlagzeuger, die das gut trainiert haben. Und die Gelenke von den Jungen sind besser“, sagt der 59-Jährige. 840 Anschläge hat ein anderer Löffler beim Training geschafft. „Der Rekord wird fallen“, ist sich Aschaber daher sicher.

Das beweist, es gibt viel Luft nach oben. Bei nur 356 Anschlägen in einer Minute und einem danach schmerzenden „Löffelarm“ gönnt sich der Autor dieser Zeilen aber zumindest eine kurze Löffel-Pause. Ohne gleich den Löffel ganz abzugeben. (Philipp Schwartze)