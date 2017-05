„Eine Rauchentwöhnung ist keine Schnellschusstherapie“, erklärt Verena Günther, Leiterin des Departments „Klinische Psychologie und Psychotherapeutische Ambulanz an der Universitätsklinik Innsbruck. Dort ist auch die „RaucherInnenberatungsstelle“ des Landes Tirol angesiedelt. Die Entwöhnung geschieht schrittweise und in Einzelbetreuung, um den Patienten einerseits einen geschützten Rahmen zu bieten. Andererseits will die Psychologin die Patienten dort abholen, wo sie in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem Rauchverhalten stehen. Das heißt, ob sie über das Aufhören erst nachdenken, gesundheitlich akut handeln müssen oder gerade einen Rückfall erleben. Achtsamkeit gegenüber sich selbst und Selbstmanagement sind zwei Leitwerte, welche die Therapie begleiten.

Rund 120 Raucherinnen und Raucher (durchschnittlich zwölf Sitzungen) begleiten die Psychologinnen an der Klinik jährlich, mit Tendenz eines leicht höheren Frauenanteils. 50 Prozent beenden die Therapie als Nichtraucher, 25 Prozent sind es noch nach sechs Monaten. „Das ist eine gute Quote, zumal hier vor allem Suchtraucher Hilfe suchen“, erläutert Günther.

Frauen kommen meist im Alter zwischen 40 und 50 zur professionellen Entwöhnung. Die Gesundheit rückt in den Fokus. Die Freundin ist etwa beim Walken immer voraus. Die Freiräume nehmen zu, denn das Nest zu Hause leert sich langsam. Thematisch geht es bei Frauen viel um verborgene Emotionen, die im Rauchen Ausdruck finden. Oft sind es Ärger oder Wut (bei Konflikten in der Arbeit) und insgesamt um ein geringes Selbstwertgefühl.

Männer entschließen sich meist später, zwischen 50 und 60 Jahren, zu einer Entwöhnung. Bei ihnen spielt oft das soziale Ereignis eine Rolle beim Tabakkonsum. Der leistungsstarke Mann, der von Termin zu Termin eilt, ist ein Beispiel für einen Raucher, der in der Zigarette Stressbewältigung sucht. Natürlich gelten diese Beispiele heute auch für Frauen.

Nikotin ist heimtückisch. Es löst im Gehirn rasch ein belebendes Gefühl oder Entspannung aus, hat aber ein Suchtpotenzial wie Kokain. Zigarettenkonsum kann u. a. zu (Lungen-)Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Chronischer Bronchitis führen, erhöht aber auch das Risiko von Thrombose, Gefäßstörungen und mehr.

Wie funktioniert die etappenweise Entwöhnung? Zuerst wird die „Raucherkarriere“ besprochen. Anschließend erfolgt meist schrittweise die Reduktion der Zigaretten. Die Patienten führen ein Rauchtagebuch, brechen ihre Gewohnheiten auf, das heißt, sie trennen zum Beispiel das Kaffeetrinken und das Rauchen. Sie lernen das Verlangen mit Atemtechniken und Tricks abzufangen. Die Gedanken und Emotionen, die das Rauchen auslösen, kommen in der Therapie zur Sprache, aber auch Sorgen und die Angst vor der Gewichtszunahme. Der körperliche Entzug ist in ein paar Tagen überwunden, der psychische nicht. Deshalb nimmt auch die Rückfallprophylaxe einen hohen Stellenwert ein. „Selbst leichter Sport ist hilfreich“, sagt Günther. „Eine Umfrage unter Raucherinnen und Rauchern hat ergeben, dass ihnen ein schönes Hobby auf dem Weg zum Nichtraucher helfen würde.“

Und welche Gründe sprechen für eine Zukunft ohne Zigarette? „Erstens möchte ich als Mensch Selbstkontrolle haben und nicht von einem Objekt abhängig sein“, sagt die Psychologin. Zweitens zählt die Gesundheit. „Drittens möchte ich meine Emotionen bewusst wahrnehmen und nicht in einer Zigarette ausrauchen. Damit bin ich auch meinem Kind ein Modell für konstruktive Problemlösung, und zwar ohne Zigarette“, betont Günther. Jugendliche, die mehr Möglichkeiten im Umgang mit Konflikten erleben, werden das Rauchen wie vieles andere ausprobieren, aber sie laufen weniger Gefahr, in eine Abhängigkeit zu geraten. Das ist wahrlich eine Investition in die Zukunft. (Sabine Strobl)