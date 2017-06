Fieberbrunn – Das Wandern digital bereichern und das Naturerlebnis mit fundiertem Wissen über Flora, Fauna und Geologie verbinden – so lautet die einfache wie geniale Idee, die hinter der neuen Attraktion „Museum goes wild“ der Bergbahnen Fieberbrunn in Kooperation mit den Tiroler Landesmuseen steckt.

Mit der kostenlosen Smart­phone-App können Wanderer am Wildseeloder-Rundweg (100 Min.) an zehn Stationen Wissenswertes erfahren, kurze Filme ansehen und Geheimnisse der Natur entdecken. Toni Niederwieser, Geschäftsführer der Bergbahnen Fieberbrunn, und der Direktor der Tiroler Landesmuseen, Wolfgang Meighörner, sind vom EU-geförderten und noch weiter ausbaufähigen Gemeinschaftsprojekt begeistert: „Einerseits soll der digitale Rundweg die junge Generation für die Natur- und Bergwelt sensibilisieren, andererseits ist es eine Möglichkeit, die Öffentlichkeit am umfangreichen Wissen, das in Form von 2,6 Millionen Objekten in den Depots der Tiroler Landesmuseen schlummert, teilhaben zu lassen.

Die App kann man unter www.museumgoeswild.at oder an den Liftstationen der Bergbahnen Fieberbrunn herunterladen. (rw)