Von Harald Angerer

Kitzbühel – Vollgas heißt es am Wochenende nicht nur für die Athleten. Auch für die Veranstalter gilt es die letzten zwei Tage noch zu nutzen. Von morgen Mittwoch bis einschließlich Sonntag ist Kitzbühel Schauplatz der Europameisterschaften im Triathlon. Schon seit vielen Jahren finden hochrangige Triathlon-Veranstaltungen in Kitzbühel statt, von der WM-Serie bis hin zu den österreichischen Staatsmeisterschaften.

Veranstalter der EM ist diesmal wieder der Kitzbüheler Triathlonverein unter Obmann Wolfgang Fuchs. „Wir haben jetzt noch zwei harte Tage vor uns, aber der Aufbau läuft gut“, gibt sich Fuchs zuversichtlich. Schon seit Wochen sind er und seine Mitstreiter im Einsatz. Bereits in der Vorwoche haben die Aufbauarbeiten für den Start- und Zielbereich am Schwarzseeparkplatz begonnen. Hier ist es mit 15 bis 20 Personen noch eine überschaubare Menge an Helfern.

Das sieht am Rennwochenende dann ganz anders aus. Es werden über 200 Freiwillige im Einsatz sein, dazu kommen noch 40 Polizeibeamte und Helfer von der Bergrettung, der Feuerwehr und Volontäre. „Ein Großteil sind aber Vereinsmitglieder, die das alles ehrenamtlich machen und unentgeltlich. Wir sind ein sehr kleines Team, aber wir werden vom österreichischen Triathlonverband sehr gut unterstützt. Hier funktioniert die Zusammenarbeit sehr gut“, betont Fuchs. Viele würden sich sogar Urlaub nehmen, um hier mitarbeiten zu können. Das sechsköpfige OK-Team ist die ganze Woche voll im Einsatz.

Eine besondere Herausforderung sind die enormen Teilnehmerzahlen. Alleine bei den Kinderbewerben sind bereits 375 Teilnehmer aus nicht weniger als 14 Nationen gemeldet, bei den Altersklassen sind es noch einmal 850, dazu kommen noch die Elite-Athleten. Insgesamt sind es 1600 Teilnehmer, die zum Teil schon jetzt die Straßen rund um Kitzbühel zum Training nutzen. Am Wochenende wird es dann auch einige Straßensperren um das Veranstaltungsgelände geben (siehe Faktbox). „Das sind einige tausend Nächtigungen, die durch die Europameisterschaft zusätzlich nach Kitzbühel kommen. Viele Teilnehmer bleiben eine ganze Woche hier“, unterstreicht Fuchs. Insgesamt sind 41 Nationen an der Veranstaltung beteiligt. Die stärkste Abordnung kommt aus Großbritannien. Von dort sind nicht weniger als 309 Athleten am Start, sie verdrängen damit sogar Österreich mit 274 Athleten auf den zweiten Platz der teilnehmenden Nationen.

Ein besonderes Highlight des Kitzbüheler Triathlons ist immer der City-Triathlon direkt in der Kitzbüheler Innenstadt, wo sich Teams auf der Bühne mit Ergometer, Laufband und in einer gläsernen Gegenstromanlage matchen. Der City-Marathon findet heuer am Mittwoch zum Auftakt des EM-Wochenendes ab 17 Uhr in der Innenstadt statt.