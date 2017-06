Von Matthias Christler

Innsbruck – Kaum zu glauben, dass dieser Mann, der mit seinem Hündchen in Innsbruck gemütlich an der Sill entlang spaziert, vor ein paar Tagen einen Pater ermordet, eine Jungfrau entführt und bei einer Hinrichtung viermal den eigenen Kopf verloren hat. Werner Frank schaut heute recht lebendig aus. Und Schrecken verbreitet er nur auf der Bühne. Seit einem Vierteljahrhundert spielt der 55-Jährige den „schurkischen Kuno von Drachenfels“ und inzwischen kann er die Rolle auch im Alltag – optisch – kaum leugnen: „Heuer ist es das erste Mal, dass der Bart echt und nicht angeklebt ist“, sagt er und streicht sich mit Zeigefinger und Daumen vom langen Oberlippenschnauzer zum spitzen Kinnbart hinunter. Das Schurkische in ihm huscht nur kurz über sein Gesicht, bevor er im nächsten Moment wieder über die Rolle redet, als wäre der Mann ein guter, alter Freund: „Der Kuno liegt mir sehr am Herzen.“

Seit einer Woche verkörperte er wieder seine Paraderolle. Zum wievielten Mal eigentlich? Pro Saison spiele er den Raubritter zehn- bis zwölfmal, dazu Sondervorstellungen, das alles seit 25 Jahren, das seien an die 500 Aufführungen, schätzt er. Er ist der siebte Kuno, doch keiner vor ihm blieb der Rolle so treu wie er.

„Der schurkische Kuno von Drachenfels“, das von den Innsbrucker Ritterspielen im Bierstindl aufgeführt wird, gehört längst zum Kulturgut der Stadt. Es heißt, dass mit 1300 Aufführungen kein anderes Stück in Österreich öfters gespielt wurde. Die ersten Hinrichtungen in der Ritterstück-Parodie wurden vor etwa 70 Jahren im Lodronischen Hof in Pradl abgehalten. Aus Erzählungen weiß Frank, wie sich damals Schauspieler und Publikum in die Haare gerieten. „Das waren Volksfeste, auf denen schon mal mehr getrunken wurde. War das Publikum zu laut, gingen die Schauspieler runter und legten jemandem eine auf.“ So etwas passiere heute natürlich nicht mehr, versichert er mit eiserner Miene. Die hellt sich augenblicklich wieder auf, als er sagt, dass man sich anders zu helfen wisse. Man kontere verbal – und wie beim ganzen Text – in Reimform. „Hast wahrscheinlich daheim nicht viel zu reden, weil du hier nicht kannst die Pappen heben“, werden Störenfried gemaßregelt.

So brutal er mit Glatze und Blut im Gesicht aussieht, so viele Tote es gibt, zu ernst nehmen er und seine Kollegen das Stück nicht – und zu ernst sollen die Besucher es nicht nehmen. Frank überlegt kurz, denkt daran, wie er vor einigen Jahren eine leitende Position in einem Baumarkt zurücklegte, weil er bewusst kürzertreten wollte, und er denkt an eine Welt, „in der es todernst zugeht. Dann sollen sich die Leute wenigstens bei uns amüsieren. Das ist ein Kasperltheater für Erwachsene.“

Oft huscht Frank am Ende des Auftritts ein Grinsen übers Gesicht, wenn er sterben muss, wieder und wieder. Nachdem das Henkersbeil geschwungen wurde, brüllen die Leute im Saal „No amal!“, „No amal!“. Es gab Abende, an denen der Kopf des Kunos 15-mal rollte.

Inzwischen ist es weniger geworden. Die Zeit nützt das Ensemble lieber, um politische Seitenhiebe einzubauen. Keiner bleibt verschont, von der Bürgermeisterin bis zum türkischen Staatsoberhaupt. Frank, der neben der Hauptrolle die Regie führt und sich die Pointen überlegt, fällt zu allem etwas ein, außer den NEOS. „Ich will schon ausgewogen austeilen, aber die geben wirklich zu wenig her“, lacht er.

Dürfen Politiker, die zu Gast sind, sogar auf die Bühne, um geköpft zu werden, ist das freilich als Ehre anzusehen. So verloren schon Landeshauptleute wie Wallnöfer oder Platter ihr Haupt. Trifft man sich nach Ende der Aufführungen wieder, kann es sein, dass der Kuno den Herren die Meinung geigt. „Als Kuno darf ich Sachen sagen, die ich mir als Werner nicht trauen würde.“

Viele wagen es ohnehin nicht, diesem Kuno zu widersprechen, denn die Position des Raubritters wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Der Zufall wollte es, dass die Tochter von Vulmar Lovisoni, dem Autor des Stücks, im selben Haus im O-Dorf lebte wie Frank. Der Autor kannte den späteren Kuno schon, als der ein Baby war. Als Erwachsener stand er bald selbst auf der Bierstindl-Bühne. Zuerst als Pater und später als Kuno. Es ist die Rolle seines Lebens. „Jede Zeit hat ihren Kuno“, überlegt er schon, wer ihm nachfolgen könnte.

Noch bereitet es ihm Freude, einen Ritter zu spielen, der zwischen arrogant und charmant hin- und hertaumelt, und glaubt, jedes weibliche Geschöpf sei ihm verfallen. Während er im Stück seine Gattin heimtückisch umbringen will, ist es genau diese Frau, die im echten Leben seine Leidenschaft teilt. Vor einigen Jahren haben Werner und Marion, die seine Ehefrau spielt und Obfrau der Innsbrucker Ritterspiele ist, geheiratet.

Der Kuno ist den Frauen jedenfalls verfallen. Springt er auf der Bühne noch so brutal mit ihnen um, hält er sich doch an eine Regel. Dass ein Weib hingerichtet wird, das gibt es nicht. Da bleibt Regisseur Werner Frank hart. „Die Frauen werden von ihm vielleicht geschändet, aber nicht geköpft“, spricht wieder der Kuno aus ihm, lacht und zieht mit seinem Hündchen friedlich von dannen. Die nächsten Hinrichtungen warten schon.