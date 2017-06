Von Irene Rapp

Navis – Das Navistal kennen viele vom Skitourengehen. Aber auch im Sommer hat dieses Seitental des Wipptals einiges zu bieten: So tut sich am Talende ein Kessel auf, der mit wunderschöner Landschaft und rund 20 Almen (mit und ohne Gastronomiebetrieb) aufwartet – ideal für Wanderer und Mountainbiker.

Wir sind am vergangenen Sonntag allerdings bereits von Matrei aus zu der großen Almen-Rundtour aufgebrochen. Wenn man auf der Landesstraße in die kleine Gemeinde fährt, kann man nämlich kaum erahnen, dass am Talboden, gleich neben einem Bach, ein schöner Forstweg taleinwärts führt. Schön gleichmäßig und nie anstrengend ansteigend führt dieser bis kurz vor das Dorfzentrum von Navis – und von dort geht es dann weiter zu einer Rundtour, die mit tollen Eindrücken von der Landschaft und sympathischen Gastgebern auf den Hütten und Almen aufwartet. Also: viel Zeit nehmen!

So kommt man hin: In Matrei gibt es vor der Neuen Mittelschule Parkmöglichkeiten (kostenlos, gleich hinter dem Gemeindesaal – ansonsten andere Parkmöglichkeiten suchen). Zunächst geht es vom Parkplatz hinaus links steil hinauf, auf einer Überführung über die Brennerbahn, dann gleich rechts und auf einer kleinen Straße weiter.

Bei der zweiten Siedlung, nach rund einem Kilometer, rechts abwärts, man gelangt auf die Naviser Landesstraße. Kurz auf dieser bergauf, dann sofort nach „Parkettböden Vötter“ rechts einbiegen und auf der kleinen Straße aufwärts weiter. Nach 200 Metern rechts steil bergab – Schotter! –, dann auf einer Asphaltstraße immer weiter, bis man zu einem Feuerwehr-Gerätehaus kommt. Hier links abbiegen und nun befindet man sich bereits an dem besagten Bach, der auf den nächsten Kilometern unser Begleiter ist.

Auf einem angenehmen Forstweg geht es taleinwärts, rechts befindet sich der Bach, links vereinzelt Häuser und schön gepflegte Kulturlandschaft mit Vieh. Wir halten uns immer, taleinwärts gesehen, links vom Ufer und können nach rund sechs Kilometern Fahrt schon das schöne Kirchlein von Navis erkennen. Am Sportplatz vorbei und hinauf zur Landesstraße, dann rechts weiter durch das Dorf immer taleinwärts, bis man zu einem Schild „Parkplatz Schranzberg“ kommt. Hier einbiegen und weiter bis zum großen Parkplatz, man könnte auch von hier aus die Mountainbiketour starten.

Nun die Forststraße hinauf zur Naviser Hütte (1767 m) – man bleibt auf dem breiten Weg (hier ist allerdings immer wieder mit Kfz-Verkehr zu rechnen). An dem Gebäude mit schöner Sonnenterrasse vorbei – natürlich kann man auch hier schon das erste Mal einkehren, dann geht es steiler hinauf zur Stöcklalm (rund einen Kilometer entfernt).

Diese gemütliche Alm wartet nicht nur mit einer schönen Lage auf, auch die Toilette kann sich sehen lassen: Dort haben die kreativen Besitzer aus einem Hirschkrickl einen Klopapierhalter gemacht und an der Decke ist die Glühbirne in eine Pfanne sowie einen Schöpfer eingearbeitet.

Weiter geht es taleinwärts, indem man zwischen den zwei Almgebäuden auf einen kleinen Wiesenweg einbiegt. Die Poltenalm (1880 m) kann man von hier aus schon gut erkennen und auch den unschwierigen Trail, auf dem man sie erreicht. Der schmale Wiesenweg führt zunächst hinab zu einem Bächlein – hier haben wir das Rad geschoben –, dann trauten wir uns jedoch auf das Bike und fuhren, als Trail-Anfänger, zumindest einige Meter. Auch die Poltenalm liegt auf einem wunderschönen Platz, der Ausblick auf das Navistal ist einmalig.

An der Poltenalm ging es dann vorbei, durch ein Gatter und abwärts bis zur ersten Weggabelung. Hier rechts hinein – immer der Beschilderung „Peeralm-Klammalm“ folgend – in das wohl reizvollste Stück der Runde. Denn es geht auf einem gut befahrbaren Waldweg durch schönen Baumbestand und über eine Brücke vorbei an einem Wasserfall samt kleiner Aussichtslodge mit dem Namen „Kühle Rast“.

Wenn man wieder in die Forststraße mündet, muss man sich entscheiden, gleich hinab zur Peeralm und hinauf zur Klammalm? Für zweitere Variante spricht, dass es von hier aus nur rund 1,2 Kilometer zu der letzten Alm im Tal sind, die idyllisch inmitten der Tuxer Alpen liegt. Überall ist hier übrigens militärisches Sperrgebiet: Im Herbst finden laut Gemeinde öfter Übungen des Bundesheeres statt, dann kann es sein, dass ein Weg gesperrt wird. Im Sommer ist damit aber nicht zu rechnen.

Wir sind am Sonntag noch die wenigen Meter hinaufgeradelt zu der Klammalm (1947 m), um dann das kurze Stück wieder zurückzufahren und auf der Forststraße hinaus zur Peeralm zu gelangen. Auch dort sind wir eingekehrt, schade, dass der Tag nicht noch mehr Stunden hatte!

Von der Peeralm ging es dann wieder hinab ins Dorf, immer talwärts haltend fuhren wir bis zum Sportplatz. Hier bogen wir allerdings nicht in den „Bachweg“ ein, sondern fuhren auf der Landesstraße hinaus. In Matrei am Brenner bei den Bahngeleisen angelangt, hielten wir uns dann auf dem Radweg Richtung Norden und gelangten bald in die Straße, die hinauf zur Neuen Mittelschule führt.

Fazit: Die Tour ist ein Traum, die zu bewältigenden 34 Entfernungskilometer sowie 1100 Höhenmeter sollten über den Tag verteilt kein Problem darstellen. Wenn doch: einfach irgendwo einkehren!