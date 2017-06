Innsbruck – Unter dem Motto „70 Jahre Jungschar – der Zirkus geht weiter“ lädt die Katholische Jungschar am 24. Juni zum großen Kindergeburtstagsfest in den Innsbrucker Rapoldipark. Geboten wird von 11 Uhr bis 18 Uhr eine buntes Programm mit Aufführungen, Workshops und viel Spiel und Spaß. Bei Schlechtwetter findet die Geburtstagsfeier in der Leitgebhalle statt. „Bei der Jungschar findet jeder seinen Platz in der Gemeinschaft und es geht nicht darum, woher man kommt, wie man denkt oder was man gut kann“, sagt Theresa Auer, Vorsitzende der Katholischen Jungschar Innsbruck. „Jungschar bietet Kindern den Raum, Kind zu sein – neben all dem Stress, den Anforderungen und Erwartungen, die an sie gerichtet sind.“ Die Jungschar ist die Kinderorganisation der katholischen Kirche und zählt in der Diözese Innsbruck 5200 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. (TT)