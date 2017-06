Innsbruck – Das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit hat am Dienstag in einer Aussendung alle Bergsportler vor dem Absturzrisiko beim Begehen von Altschneefeldern gewarnt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass rutschende Bergsteiger auf einem harten, 40 Grad steilen Firnfeld schon nach wenigen Metern annähernd dieselbe Geschwindigkeit erreichen wie im freien Fall, so das Kuratorium.

Im Frühjahr und im Frühsommer könnten vor allem nordseitige Wege oberhalb der Waldgrenze, abschnittsweise noch bis in den Sommer hinein von Schneefeldern bedeckt sein. Diese seien eine auch von erfahrenen Berggehern oft unterschätzte Gefahr, meinte Karl Gabl, Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit. Jedes Jahr komme es bei der Querung von Schneefeldern zu schwerwiegenden Unfällen, bei denen sich Berggeher sogar tödliche Verletzungen zuziehen.

Ausrüstung muss angepasst werden

„Schon bei der Tourenplanung sollte die Exposition berücksichtigt werden“, mahnte Gabl ein. Wechselt die geplante Route nämlich beispielsweise von der sonnigen Südseite auf Nord, könne ein Wanderweg innerhalb weniger Meter zu einer bergsteigerisch anspruchsvollen Flanke werden. Die Ausrüstung müsse entsprechend angepasst werden. Im Zweifelsfall sollte eine Tour sogar abgebrochen werden.

Muss ein schneebedeckter Hang gequert werden, sollten mindestens die oberen zehn Zentimeter der Schneedecke aufgeweicht sein, riet das Kuratorium. Um das Abrutschen im harten Schnee oder Sommerfirn zu verhindern, seien Grödel bzw. Spikes oder Leichtsteigeisen empfehlenswert. Auf harten Altschneefeldern sollten Bergsteiger und Wanderer unbedingt Steigeisen und Pickel benutzen. Sollte man trotzdem ausrutschen, sei entscheidend, sofort in Bauchlage und in einer Art Liegestützstellung zu kommen. Nur so könne man effektiv abbremsen, bevor die Geschwindigkeit zu groß werde, hieß es.