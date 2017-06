Felix Görmann lehnt in gebückter Haltung über seinem Schreibtisch. Er wirkt zittrig, zerbrechlich und leidet sichtlich. „Keine Sorge. Mir geht es gut“, gibt er Entwarnung. „Meine Haltung ist nur immer dieselbe wie die der Comic-Figur, die ich gerade zeichne“, erklärt der Cartoonist. Derzeit arbeitet er an Don Quijote, dem Ritter, der mit Vorliebe Windmühlen bekämpft. Auf dem Blatt vor Görmann entsteht das Bild eines klapprigen, älteren Herrn mit Fahrradhelm, der etwas verloren im Garten steht und nach „Dulcineeeeaaaa“, seiner Katze, ruft. Vergebens. Samtpfötchen hat andere Pläne.

Beim Zeichnen geweint

„Manche Szenen nehmen mich körperlich richtig mit. Ich habe sogar mal geweint beim Zeichnen, weil ich von der Geschichte so aufgewühlt war“, plaudert Görmann, besser bekannt unter seinem Spitznamen Flix, unter dem er für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und den Carlsen-Verlag zeichnet.

Bis zu zwei Jahre arbeitet er an nur einem Werk: „Don Quijote etwa hat 130 Seiten. Oft brauche ich zwei Tage, bis eine fertig ist.“ Die Herausforderung besteht nicht nur im Zeichnen: „Es gilt auch die Geschichte so in einzelne Bilder aufzuteilen, dass der Leser den Fluss nicht verliert. Pro Bild nicht zu viel Text. Und die Motivation nicht verlieren.“ Schließlich ist es nicht einfach, jahrelang immer dieselben Charaktere zu zeichnen und dabei darzustellen, wie sich sein Don Quijote gegen die Errichtung eines Wind(mühlen)parks wehrt, Investoren für Raubritter hält und in Wirklichkeit der Realität entgleist, weil er an Alzheimer erkrankt.

Ein Comic für Kinder sieht wohl anders aus. „Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass Comics nur für Kinder sind“, erklärt der 40-jährige Berliner. Sein „Goethes Faust“ etwa wird an so mancher Universität als Lehrmaterial genutzt.

Kein Einzelfall: Im autobiografischen Comic „Drei Steine“ stellt Nils Oskamp dar, wie er von Nazis verprügelt wurde. An Schulen wird der Comic verwendet, um bei den Schülern politische Diskussionen anzuregen. In „Schattenspringer“ beschreibt Daniela Schreiter, welche Erfahrungen sie als Autistin macht. „Ihr Werk wird von Therapeuten genutzt, um Familie und Freunden von Betroffenen zu zeigen, wie ein Betroffener seine Umwelt wahrnimmt“, weiß Steffen Volkmer. Laut dem Pressesprecher des Panini-Verlags handelt es sich dabei allerdings nicht um einen Comic, sondern ein Graphic Novel: „Comics haben oft nur zwei, drei Dutzend Seiten. Graphic Novels sind dicker, teurer, die Handlung verläuft in sich abgeschlossen und ist zeichnerisch und inhaltlich meist tiefschürfender.“

Superhelden sind gefragt

Über die Verkaufszahlen schweigt er: „Firmenpolitik. Nur so viel: Ein Asterix-Comic hat schon mal eine Auflage von mehreren Millionen. Normal ist aber, dass ein Heft an Kiosks bis zu 60.000-mal verkauft wird, an Bahnhofsshops 15.000-mal und in Comicshops oder Buchhandlungen 5000-mal.“

All der subtilen Bildung von Graphic Novels zum Trotz, sind Comics beliebter: „Vor allem die über Superhelden.“ Und wer führt die Verkaufscharts an? Eine Frau: Wonder Woman! (Judith Sam)