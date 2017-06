Mach ein Video, stell es auf YouTube und schick ein E-Mail mit dem Link an talente@tt.com, zusammen mit Deinen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Alter) oder sende alles per WhatsApp an: 0676/84 61 39 800

Abgabefrist verlängert bis 16. Juni 2017!

Die besten 15 werden eingeladen zum Eröffnungsfest des Innsbrucker Ferienzuges am Samstag, den 8. Juli 2017 im DEZ-Einkaufszentrum.

Denise Beiler ist in der Vorbereitung mit dabei und betreut die Finalisten am 6. Juli bei der Probe und am 8. Juli beim Finale.

Auch Selina aus Hochfilzen hat uns ein Bewerbungsvideo für den Talentewettbewerb geschickt: