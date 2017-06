Im ersten Stock steht eine attraktive Erscheinung. Die junge Dame mit dem anziehenden Lächeln und dem grauen Kleid zieht rasch die Aufmerksamkeit auf sich: Swimmingpool, Wohnlandschaft, Essecke – das gerät fast in den Hintergrund. Ob man sich der Dame (virtuell) nähern darf? „Kein Problem“, sagt Minh Tam Nguyen lachend. Dem Spezialisten für Visualisierungen beim Oberländer Vermessungsbüro AVT scheint die Frage bekannt zu sein. „Drück am Controller den vorderen Knopf und dreh dich.“ So kann man Haus und Frau von allen Seiten betrachten.

Ob sie nach der Fertigstellung der geplanten Villa einmal auf dem mit Eichenparkett belegten Gang stehen wird? Eher nicht. Ansonsten wird alles genau so sein, wie bei der Voransicht: Man kann die Treppen hinauf- und hinabsteigen, sich auf die Couch setzen und den Blick auf den Fernseher ausprobieren oder vom Schlafzimmerfenster auf das azurblaue Wasser des Schwimmbades im Garten äugen. Virtual Reality macht’s möglich.

Man fühlt sich mittendrin, lange bevor die Baustelle eröffnet wird. Das ist ein großer Vorteil für jene, welche sich bisher unter einem gezeichneten Plan nichts vorstellen konnten. Nun erlebt man sein zukünftiges Haus dreidimensional und vergisst dabei schnell die reale Welt um sich herum. Selbst der Gedanke an die Brille auf seiner Nase ist rasch beiseitegeschoben. Einzig ein kleines Unwohlsein bringt einen zwischendurch wieder in die Realität zurück. Und zwar dann, wenn man beim Erkunden versehentlich durch eine Mauer schreitet oder sich durch eine Decke des künftigen Hauses beamt. „Das ist eine normale Reaktion, weil wir es nicht gewohnt sind, durch feste Materie wandern zu können“, erklärt Minh Tam. Das Fräulein im ersten Stock lächelt immer noch.

Was diverse Computerspieler seit geraumer Zeit kennen, das wird nun für potenzielle Häuslbauer interessant: das dreidimensionale Erleben. Erste Architekten haben diesen Vorteil bereits erkannt und ermöglichen ihren Kunden einen Blick in die Zukunft. AVT-Innovation-Engineer Christoph Schreiner wird aktuell immer wieder von neuen Planern kontaktiert. Er kann diese beruhigen: Es braucht keine Rieseninvestitionen. „Architekten schicken uns ihre Pläne, und wir sind in der Lage, diese zu übernehmen und zu modellieren. Egal, auf welchem System gearbeitet wurde.“

Fast wie beim Computerspielen

Nguyen und Schreiner werden sich bei diesem Modellieren wohl ein wenig in ihre Jugend zurückversetzt fühlen. „Ja“, sagen sie, „wir waren früher auch begeisterte Spieler am Computer. Nicht übertrieben, aber immerhin.“ Die Fertigkeit, die sich die beiden dabei erworben haben, scheint heute von Vorteil. Schaut man ihnen bei der Arbeit zu, so wird einem beinahe ebenso schwindlig wie beim Schweben durch die Hausdecke. Bei den beiden Technikern folgt ein Tastaturbefehl dem anderen und auf den Monitoren tanzen die 3D-Animationen. Der Wechsel der Ansichten und Ausschnitte erfolgt stakkatoartig. Nichts für Laien also.

Die moderne Art des Bauens hat aber mehr zu bieten als eine bessere Vorschau. Sie beginnt bereits beim Vermessen und setzt sich beim Planen selbst und bei der Ausführung fort. Das Zauberwort lautet BIM („Building Information Modelling“ – Bauwerksdatenmodellierung).

Bisher war es bei Umbauten oft so, dass früher oder später zwangsläufig Probleme auftreten mussten. Diverse Handwerker wie Schlosser oder Stiegenbauer konnten in der Praxis ein leidvolles Lied anstimmen, weil der rechte Winkel meist nur in der Theorie vorkommt, die Vorfertigung aber von diesem ausgeht. Nun wird der Bestand mit hochgenauen Laserscannern aufgenommen. Sie zeichnen jeden Millimeter auf. Diese Daten können auf Biege- und andere Maschinen übertragen werden. Ein späteres Improvisieren wird damit obsolet. Das in der Werkstatt Hergestellte schmiegt sich wie von Zauberhand exakt an das Vorhandene an.

Pilotprojekte im Oberland

Neben kleinräumigen Aufnahmen können aber auch großräumigere gemacht werden. Etwa mit Überfliegen eines Gebietes und damit aus der Luft. Oder man führt das Scannen am Boden durch, wobei die Scanner allerdings oft umgestellt werden müssen. Unlängst hat AVT einen Laserscan von Roppens Dorfkern durchgeführt. Dabei wurden vier Gebäude erfasst – und das von nicht weniger als 800 Standpunkten aus.

In der Nachbargemeinde Sautens wird derzeit gerade der Beweis angetreten, auf welch faszinierende Art und Weise die neue Technologie selbst unterschiedliche Zeiten zusammenzuführen scheint. So wurde in der Ötztaler Gemeinde ein drei Jahrhunderte alter Plan der Teilwälder auf einen modernen Geländescan übertragen. Nun kann man sich auf diesem virtuell zu jedem beliebigen Punkt teleportieren, etwa auf den Grat, und dort einen 360-Grad-Rundblick genießen – genau so, als stünde man in der Wirklichkeit dort. Schwindelgefühle ebenfalls wieder inklusive.

Daran wird man sich gewöhnen, weil es weitere Vorteile gibt. Während der Bauphase können diverse Mengenangaben einfach per Klick abgerufen werden. Derart sollen auch Bauschäden und ein unkoordiniertes Arbeiten der Vergangenheit angehören. Unter anderem schwört der Wiener Star-Architekt Oliver Bertram bereits auf die neue Oberländer Technik. Sein Studio Wideshot Design entwirft damit Raumschiffe für Hollywood oder VIP-Lounges für die Formel 1. (Bernhard Stecher)