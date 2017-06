Längenfeld – Es wird konkret. Für das zehnte Jubiläumsjahr (2016) ist sich der Baustart noch nicht ausgegangen, doch diese Woche unterzeichnete der Längenfelder Bürgermeister einen Vertrag für das Naturparkhaus. „Der Schutzdamm wird jetzt gebaut“, sagt der Dorfchef, der Spatenstich für das Naturparkhaus im Bereich des alten Badls am Südende des Dorfes „wird im Herbst oder Spätherbst“ gesetzt. Was die seit Langem geplante Kletterhalle betrifft, so verweist der Bürgermeister auf eine Raumstudie, die über die Möglichkeiten im Bereich des künftigen Naturparkhauses Aufschluss geben sollte.

Denn Kritiker an den Kletterhallen-Plänen gibt es durchaus. Etwa den Längenfelder Hotelier Markus Bochdansky: „Hier droht großes Ungemach“, sagt er, und blickt vergleichend auf die Entstehungsgeschichte der Therme: „Eigentlich hätten wir in Längenfeld die einzige diesbezügliche Einrichtung, die Heilwasser hätte, mittlerweile hat uns Umhausen aber die Gesundheitskompetenz längst abgenommen.“ Man müsse „es in aller Deutlichkeit sagen, aber hier gibt es weder ein fundiertes Finanzierungs- noch ein Marketing- geschweige denn Betreiberkonzept“. Die Abläufe glichen dabei einem „Kuhhandel“: „Zunächst hat es geheißen, man brauche von der Gemeinde kein Geld, nur ein Baurecht. Dann war von einem freiwilligen Zuschuss von 600.000 Euro die Rede, der in einem nächsten Schritt wieder auf 350.000 Euro reduziert wurde. Fakt ist, es klafft bereits bei der Errichtung eine Lücke von zwei Millionen Euro.“ Für Bochdansky ist klar: „Zurück an den Start!“ Das Projekt sei „unausgegoren“.

„Wir sind dran“, versichert dagegen der stellvertretende Direktor des Ötztal Tourismus, der Längenfelder Ewald Schmid. Der Grundsatzbeschluss über den Standort sei gefallen, nun gehe es darum, ob ein Baurechtsvertrag gemacht wird, und „die Gemeinde ist interessiert, sich mit einer Mehrzweckhalle dranzuhängen“. Noch würden die Verantwortlichen beim 5-Millionen-Euro-Projekt im Dunkeln tappen: „Deshalb machen wir jetzt diese Raum- und Bedarfsstudie“, so Schmid. (pascal, best)