Das Kletterzentrum Innsbruck ist eines der modernsten der Welt und in Tirol sind im Freien die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Ist bei uns Klettern im Sommer schon ähnlich einzuordnen wie Skifahren im Winter? Oder droht ein Einbruch wie seinerzeit beim Tennis-Boom?

Ich würde es auf eine Stufe stellen mit Mountainbiken oder Skitourengehen. Felsklettern sehe ich als eine Lebensphilosophie, Sportklettern als ein Zeitgeistphänomen. 2004 haben wir angefangen, Wettbewerbe in der Maria-Theresien-Straße zu präsentieren, weil wir unseren Sportlern eine Showbühne bieten wollten. Nächstes Jahr bei der Heim-WM hoffen wir, dass viele heimische Kletterer auf den Punkt ihre Leistung abrufen.

Da spricht der Ex-Nationaltrainer aus Ihnen. Vor drei Jahren haben Sie sich aus der Funktion zurückgezogen, die großen Erfolge wie zu Ihrer Zeit gibt es nicht mehr. Woran liegt das? Das will ich nicht beurteilen. Ich habe als Nationaltrainer ehrenamtlich gearbeitet, jetzt ist es ein beinharter Job. Ich habe damals beschlossen, dass ich mich nicht mehr um alles kümmern kann. Beim Skifahren wäre das so, als würde ich Liftbetreiber sein, den Weltcup organisieren und das Nationalteam trainieren.

Wie beim Skispringen kann beim Sportklettern das Gewicht über den Sieg entscheiden. Hat man als Trainer die Verantwortung, dass der Sportler die richtige Balance findet? Das Gewichtsthema ist ein ganz sensibles und Österreich hat hier eine Vorreiterrolle eingenommen, indem ein sinnvoller BMI-Wert eingeführt wurde. Mit dem haben wir die Sportler gut unter Kontrolle gebracht.

Achten andere Nationen nicht so darauf, weil sie nur Erfolg wollen? Diese Sportler sind vielleicht ein Jahr erfolgreich, dann aber wieder weg vom Fenster. Davon hat niemand etwas. Den Weg, das national zu steuern, finde ich gut. Du hast ja eine moralische Verantwortung.

Für das neue Kletterzentrum tragen Sie die Verantwortung, spielt sich bei Ihnen als Geschäftsführer im Hinterkopf ab, was wäre, wenn jemand folgenschwer abstürzt? Natürlich, deswegen versuchen wir, alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Ich möchte nicht zu den Hallen gehören, in denen ein tödlicher Unfall passiert ist – das wäre ein Wahnsinn für mich. Deswegen gehe ich mit den Leuten, wenn ich das Gefühl habe, da könnte was passieren, fast ein bissl zu schroff um. Aber lieber bin ich einmal öfter unsympathisch und hab keinen Toten, als dass ich immer der Nette bin und mir fliegen die Leute runter.

Hat es in der Tivoli-Kletterhalle gröbere Abstürze gegeben? Selten, bis auf einmal, als wir eigenartigerweise eine Serie von drei schweren Unfällen hintereinander hatten, auch mit einer Wirbelverletzung, die knapp an einer partiellen Lähmung vorbeigeschrammt ist. Das geht einem doch nahe.

Abgesehen von den neuen Dimensionen und den Wänden im Freien, welchen Vorteil hat der neue Standort? Er ist nicht mehr neben der Autobahn, sondern mitten in der Stadt, daneben ein Fluss mit dem Blick auf die Berge, das ist urban-alpin, nicht mehr urban-autobahn.

Die Hallen-Infrastruktur in Tirol wird immer besser, wie sieht es in den Klettergärten draußen aus? Müssen neue erschlossen werden? Das wird immer schwieriger, weil immer mehr Eigentümer zustimmen müssen. Wir haben früher ehrenamtlich die Haken eingebohrt. Wenn das heute ein Eigentümer macht, verlangt er etwas. Ich wünsche mir zwar, dass Klettern im Freien immer kostenlos bleibt, aber schon jetzt werden Parkplätze errichtet und dann muss man dafür etwas zahlen.

Wenn alles durchorganisiert wird, vom Parkplatz beim Klettergarten bis zur Infrastruktur in der Halle, verliert dann das Klettern nicht etwas von seiner fast mystischen Wirkung? Wenn du früher klettern gegangen bist, dann haben alle gesagt, die Spinner riskieren ihr Leben. Mein erster Klettergurt war eine selbst gebastelte Brust- und Hüftgurtkombination. Dazu hatte ich die Knickerbocker an, ein rot-weiß kariertes Hemd und einen roten Helm. Trainiert hab ich im Stadl überm Heu, da bist du weich gelandet. Die Rahmenbedingungen haben sich natürlich geändert. Heute ist es cool, wenn du klettern gehst, es ist salonfähig geworden – viele meinen dann auch, es gibt kein Risiko.

Blutet Ihnen als Vollblut-Kletterer nicht das Herz, wenn Sie sehen, wie selbst unerfahrenste Leute im hochalpinen Gelände in den Klettersteig wollen und die schnelle Faszination am Berg suchen?

Mich freut es trotzdem für alle, die rausgehen, anstatt daheim am Computer zu sitzen oder in irgendwelchen Lokalen zu versumpfen. Natürlich gibt es einige, die sollten sich klüger vorbereiten, dabei tun sich neue Generationen weniger an.

Ist prinzipiell jeder zum Klettern geeignet? In Hallen und Klettergärten ja. Schwerere können flache Sachen klettern, Athletischere steile. Und ständig kommen Eltern in die Hallen, die sagen, ihr Kind sei so talentiert, weil es überall raufklettere. Das steckt eben in jedem drinnen, die Kletter-Gene hat jeder im Blut.

Das Interview führte Matthias Christler