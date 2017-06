Von Claudia Funder

Lienz – Schon seit Jahrhunderten begleitet die Rose die Stadt Lienz, galt sie doch einst als Ausdruck von Recht und Freiheit sowie als Zeichen der historischen Verbindung zwischen dem Bürgertum und der Görzer Herrschaft.

Die Lienzer Wappenblume wurde vor zehn Jahren als damals wieder neu gezüchtete lachsrosafarbene „Lienz Rose“ – ihre älteste Darstellung reicht in das Jahr 1450 zurück – getauft. Seitdem ziert die ebenso attraktive wie robuste Pflanze viele Straßen und Plätze der Innenstadt, aber auch Privatgärten.

Rund 10.000 Stück der „Lienz Rose“ wurden bisher verkauft und gepflanzt. Als lebendes Souvenier landete sie bereits in vielen Teilen der Welt, etwa in Kanada, Südamerika, Afrika und Indien.

In der Stadt Lienz selbst steht demnächst zwei Tage lang alles im Zeichen der Königin der Blumen. Am Freitag, 23. Juni (10 bis 18 Uhr), und Samstag, 24. Juni (10 bis 14 Uhr), wird sich die Obere Altstadt wie schon im Vorjahr in einen duftenden Rosengarten verwandeln. Heimische Gärtner und Floristen taten sich erneut zusammen und werden in Kooperation mit dem Verein Obere Altstadt auf dem Johannesplatz alles rund um diese Blumen präsentieren. Mit im Boot ist wiederum das Kräuterdorf Irschen.

Die Schau beschränkt sich nicht auf die frischen Edelpflanzen selbst, die einzeln, als Sträuße, Gestecke und Stöcke zu sehen sein werden. Auch Produkte wie Rosensalz, -zucker, -sirup und vieles mehr werden geboten. Und natürlich gibt es vor Ort jede Menge gute Tipps vom Profi, was zu beachten ist, damit es den Rosen in heimischen Gärten und auf Terrassen so richtig gut geht.

Zudem kann man mit etwas Glück einen Gutschein – einzulösen bei den mitwirkenden Gärtnern und Floristen – oder eine von zehn Stöcken der „Lienz Rose“ gewinnen.