Von Michael Mader

Söll – Seit dem Oktober des Vorjahres laufen die Vorbereitungsarbeiten. Pfarre und Gemeinde Söll nehmen das Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Ortes vor 800 Jahren zum Anlass, Geschichte und Gegenwart im Rahmen einer abwechslungsreichen Dorfwoche mit einem breit gestreuten Programm zu würdigen.

Bürgermeister Alois Horn­gacher erklärt, warum aus den Feierlichkeiten gleich eine ganze Dorfwoche geworden ist: „800 Jahre Söll an einem Tag abzuhandeln, wäre einfach zu kurz gegriffen. Wir wollen den Leuten näherbringen, was das Dorf zu bieten hat, was alles da ist. Es ist auch eine Art Bewusstseinsbildung, die Leute nehmen das alles nicht mehr so wahr.“

Gestartet wird die Dorfwoche (siehe Faktbox) bereits am Freitag, 23. Juni, mit dem Tag des Sports. Von 13 bis 16 Uhr stellen sich die Söller Vereine mit ihren Sportarten vor. Um 20 Uhr findet dann im Postwirt-Saal eine Podiumsdiskussion mit Bürgermeister Alois Horngacher, Vizebürgermeister Wolfgang Knabl und Tourismusverbandsvorstand Alexander Edinger zu den drei aktuellen Projekten „Familienfreundliche Gemeinde“, „Insa Dorfmitt’n“ und „Lebensqualität am Wilden Kaiser“ statt. Moderiert wird der Abend vom Lokalchef der Tiroler Tageszeitung, Manfred Mitterwachauer.

Aber auch an den anderen Tagen wird bis zum 2. Juli ein interessantes Programm geboten. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist für BM Horn­gacher Sonntag, der 2. Juli: Da findet in der Pfarrkirche Söll um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit Erzbischof Franz Lackner statt. Im Anschluss startet am Festplatz bei der Sport­arena der offizielle Festakt mit Präsentation der Festschrift „800 Jahre Söll“. „Die ist ganze 120 Seiten dick geworden“, verrät Horngacher.