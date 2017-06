Von Markus Schramek

Wien, Innsbruck — Das Wort Ausbildungspflicht ist unglücklich gewählt: Jungen Menschen Pflichten aufzubürden, kann Widerstand auslösen. Ausbildung bis 18 klingt da schon besser. Aber egal. Beide Begriffe beziehen sich auf dieselbe politische Initiative. Und beide Begriffe sind jetzt oft zu hören. Denn das Gesetz über die Ausbildungspflicht, vulgo Ausbildung bis 18, wird mit 1. Juli wirksam. Die TT hat sich beim Sozialministerium informiert, wie dieser Pflicht in der Praxis nachgekommen werden soll.

1. Welche Altersgruppe ist von der Ausbildungspflicht betroffen? Alle Personen unter 18 Jahren müssen nach der Pflichtschule eine weitere Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren. Für jetzt 15-Jährige endet heuer die Schulpflicht. Sie sind der erste Jahrgang, für den die Ausbildungspflicht bis 18 schlagend wird.

2. Wer soll durch diese Initiative gestärkt werden? Jugendliche, die sonst mit 15 nach der Pflichtschule keine weitere Ausbildung anstreben, sowie Schul- und Lehrabbrecher. Sie sollen sich bis 18 weiterbilden und eine bessere Qualifikation erreichen. Das erhöht ihre Jobchancen. Ohne Ausbildung kommen junge Menschen schwer unter, meist als Hilfsarbeiter.

3. Was ist mit jenen 15-Jährigen, die ohnehin vorhaben, eine Schule zu besuchen oder eine Lehre zu starten? Das ist die Mehrzahl der Jugendlichen. Sie kommen auf diese Weise der Ausbildungspflicht bereits nach.

4. Reicht es, den Pflichtschulabschluss nachzuholen? Nein, das reicht zur Erfüllung der Ausbildungspflicht nicht. Diese sieht zwei Stufen vor: Pflichtschulabschluss plus eine weitere Ausbildung durch eine Schule, Lehre oder spezielle Kurse.

5. Welche Formen der Ausbildung bis 18 stehen zur Wahl? Man kann die Oberstufe einer weiterführenden Schule besuchen (AHS, BHS), eine Lehre absolvieren oder eine Spezialausbildung (Heilmasseur, Rettungssanitäter, Zahnarztassistenz). Das sind nur einige Beispiele. Am besten, man schaut im Internet bei ausbildungbis18.at vorbei. Da sieht man, wie groß und vielfältig die Auswahl ist.

6. Welche Aufgabe kommt den Eltern zu? Die Eltern sollen ihre Kinder bei der Ausbildungspflicht unterstützen. Sehen sie, dass ihr Kind im Begriff ist, Schule oder Lehre abzubrechen, können sie sich an das Jugendcoaching (jugendcoaching-tirol.at) oder das Arbeitsmarktservice AMS (ams.at/tirol) wenden. Dort werden Jugendliche beraten und begleitet.

7. Müssen Eltern es melden, wenn ihr Kind der Ausbildungspflicht nicht nachkommt? Besucht ein Kind seit vier Monaten keine Schule oder Ausbildungsstätte mehr, müssen die Eltern dies melden. Dazu sind eigene Koordinierungsstellen in den Bundesländern eingerichtet worden. In Tirol ist das die AMG, die Arbeitsmarktförderung des Landes (amg-tirol.at). Dort bemüht man sich, die Jugendlichen, unterstützt von ihren Eltern, wieder zurück in die Ausbildung oder in die Schule zu bekommen.

8. Droht Eltern eine Strafe, wenn sie auf die Meldung verzichten? Übergeht ein Jugendlicher die Ausbildungspflicht und seine Eltern melden dies nicht, dann drohen den Eltern Verwaltungsstrafen (erst ab 2018). Strafrahmen: 100 bis 500 Euro beim ersten Verstoß, 200 bis 1000 Euro im Wiederholungsfall.

9. Wie sehr schlägt sich der Bildungsgrad im Einkommen nieder? Die Unterschiede sind beträchtlich. Nach Zahlen von Statistik Austria beträgt das durchschnittliche Nettoeinkommen mit Pflichtschulabschluss 1292 Euro, mit Lehre 1922 und mit Abschluss einer höheren Schule 2097 Euro im Monat. Jedes Jahr, das zusätzlich in die Ausbildung investiert wird, erhöht das spätere Einkommen statistisch um 5,4 Prozent.

10. Bedeutet mehr Bildung auch ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden? Ja, so ist es. Laut AMS liegt die Arbeitslosigkeit bei Pflichtschulabgängern ohne weitere Ausbildung bei 26,6 Prozent, bei Absolventen einer Lehre hingegen nur bei 7,8 Prozent. Und bei Absolventen einer Hochschule sind es nur noch 3,3 Prozent.