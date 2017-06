Einen Kübel Wasser und eine Gießkanne – mehr brauchen kleine Kinder nicht zum absoluten Glück. Stundenlang vertiefen sie sich ins Schütten, Tropfen und Füllen. Fragt man Volksschüler nach ihren Hobbys, taucht Schwimmen immer unter den Top drei auf. Der Sprung in den See oder das Bad im Mittelmeer gehört für viele zum Sommer wie die Waffel aufs Eis. Erinnert uns Bewegung im nassen Element unbewusst an die Zeit im Fruchtwasser? Möglich wär’s.

Der Spaß am Wasser hat aber seine Schattenseiten. Alleine am Dienstag vergangener Woche sind in Österreich zwei Menschen ertrunken. In Ober-österreich war es ein Dreijähriger, der in einem Bach unterging. Der oberösterreichische Irrsee wurde einer 35-jährigen Schwimmerin zur Todesfalle. Das sind beileibe keine Einzelfälle. Auch wenn immer weniger Heranwachsende im Wasser umkommen, bleibt das Ertrinken doch die zweithäufigste tödliche Unfallursache bei Kindern.

Von Kindergärten initiierte Schwimmkurse sind deshalb nicht hoch genug einzuschätzen. Schließlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, einen Unfall zu verhindern: Entweder die Eltern haben ihren Nachwuchs am Wasser immer im Blick oder: Kinder lernen so früh wie möglich selbst schwimmen. In diesem Sinne: Wasser, Marsch!

Die Gehirnzellen sterben als Erstes

Als Notarzt und Kinderintensivmediziner kennt Christian Niederwanger die Gefahren des Wassers aus langjähriger Praxis. Fälle wie die des dreijährigen Oberösterreichers, der am Dienstag in einem Bach ertrunken ist, gibt es auch in Tirol immer wieder. „Zwei bis drei Minuten unter Wasser reichen aus, damit es im Gehirn zu irreversiblen neurologischen Schäden kommt“, erklärt der Arzt.

Der Körper kommt zwar einige Zeit ohne Sauerstoff aus – so kann der Kreislauf auch nach einer Stunde unter Wasser wieder hergestellt werden –, die limitierende Komponente ist jedoch das Gehirn.

Während in Filmen Ertrinkende mit vollstem Körpereinsatz um Hilfe schreien, passiert das Untergehen im echten Leben lautlos. „Beim Untertauchen verschließt sich der Atemdeckel reflexartig, damit Wasser nicht in die Lunge gelangt. Die Atembewegungen gehen allerdings weiter. Es strömt also nur noch Luft aus dem Körper. Es kommt zum Absinken“, berichtet Niederwanger. Unkoordiniertes Rudern bringt für den Auftrieb dann nichts mehr. Bei den Kleinen genügen oft wenige Zentimeter Wasser zum Ertrinken, weil sie nicht fähig sind, sich abzustützen und den Kopf zu heben.

Eine unbekanntere Form des Ertrinkens ist das so genannte sekundäre Ertrinken. Gelangt Salz- oder Chlorwasser in die Lunge, reagiert der Körper mit einem Ödem – einer Flüssigkeitsansammlung in der Lunge – als Reaktion auf die unterschiedliche Salzkonzentration beziehungsweise als Entzündungsreaktion. Die Folgen zeigen sich oft erst Tage später durch Atembeschwerden.

Das Gerücht, dass Tauchübungen im Babyschwimmkurs die Kleinen schädigen können, kann Niederwanger nicht bestätigen: „Reflexartig schnaufen Babys unter Wasser einige Sekunden nicht und würden sich maximal verschlucken.“

Bei einem Notfall zählt die schnellstmögliche Erste Hilfe durch Beatmung und Herz-Druck-Massage. Welche Schäden das Gehirn davongetragen hat, lässt sich aber auch bei erfolgreicher Reanimation nicht sofort sagen.

Bei 9,2 Grad hört der Spaß auf

Eiskalte 9,2 Grad misst der Inn an diesem Mittwoch. Viel wärmer wird er auch im Hochsommer nicht. „Theoretisch hat man heute neun Minuten Zeit, um das Wasser zu verlassen, bevor man sich nicht mehr bewegen kann“, erklärt Konrad Kirchebner von der Wasserrettung Innsbruck. Derweil präsentiert uns Florian Probst (21) seine krebsroten, durchgefrorenen Hände, die er von der Rettungs­übung davongetragen hat. Der Inn fließt zwar scheinbar ruhig, aber der Eindruck täuscht.

Wer sich schnell abkühlen will, rechnet oft weder mit der Kälte noch mit dem Druck des Wassers. Als Faustregel gilt: „Je dunkler der Inn, desto stärker seine Fließgeschwindigkeit“, so Kirchebner. Alkohol und Leichtsinn münden häufig in brenzligen Situationen. So mussten die Retter einmal eine Männergruppe aus dem Inn holen, die in einem Planschbecken hinuntertrieb. Bei hohem Wasserstand gibt es auch „unsichtbare Gefahren“, führt uns Martin Lammer vor. „Aufgrund der Schwebstoffe im Wasser ist das Wasser undurchsichtig, die Steine sind also nicht zu sehen. Man rutscht aus oder verhakt sich – ein Sturz auf den Kopf kann fatal sein.“

Eine anderes Risiko geht von Gewittern aus. „Bei Starkregen im Oberland kann das Wasser bei den Völser Auen etwa innerhalb einer Stunde um einen Meter steigen. Wo davor ein Weg war, ist plötzlich nur noch Wasser“, sagt der 23-jährige Wasserretter Lukas Schumacher.

Gefahren lauern aber nicht nur im und am Wildwasser. Kirchebner erinnert sich mit Gsrausen an einen Vorfall in der vergangenen Woche: „Ich war im Schwimmbad. Eine Mutter war so in ihr Smartphone vertieft, dass sie nicht gemerkt hat, dass ihr Kind neben ihr unterging.“ Zum Glück war er schnell zur Stelle. Kinder lässt man eben nie aus den Augen. Biotope, Pools oder Regenwassertonnen gehören abgesichert – wenige Zentimeter Wasser reichen schließlich zum Ertrinken aus.

„Es gibt keine Ausreden“

Tirols Schwimmbäder sind Stefan Bernhards zweites Wohnzimmer. Der 30-Jährige aus Zirl hat sich mit seiner Firma Best Coaching auf Kinderschwimmkurse spezialisiert und liebt das, was er tut, aus vollem Herzen. Für ihn steht fest: „Schwimmen ist nicht nur lebensnotwendig, sondern kräftigt und fördert den gesamten Körper.“ Auch wenn bei seinen Kursen das Spielerische und Spaßige im Vordergrund steht („Ein Lehrer braucht vor allem gute Ideen“), gibt er zu: „Schwimmen ist ein langwieriger Prozess. Bis jemand alle Lagen beherrscht, vergehen Jahre.“ Anfangen kann man nicht früh genug. Babys im Becken? Ja, bitte! Je früher Kinder mit Wasser in Kontakt kommen, desto selbstverständlicher wird das Element für sie. Grundsätzlich haben die Kleinen ja keine Angst im Wasser. Aber sowohl schlechte Erfahrungen (z. B. unfreiwillig angespritzt zu werden) als auch ängstliche Eltern können die Angst vor dem Nass heraufbeschwören. Bernhards Tipp: „Viel schwimmen gehen und bei negativen Erfahrungen nicht bemitleiden, sondern ablenken und Geduld haben.“

Ab vier Jahren sind Kinder dann motorisch in der Lage, den Sport zu erlernen. „Wir zeigen schon den Kleinen die richtige Technik. Mit fünf Jahren sind die meisten reif genug, um von der Mitte eines Pools an den Rand zu kommen.“ Selbst­rettung nennt sich das. „Richtige Schwimmer“ – also selbstverständlich von A nach B zu kommen und sich dabei wohlzufühlen – werden die meisten aber erst zwischen acht und zehn Jahren.

Grundsätzlich hat Bernhard den Eindruck, dass in Tirol auch durch die Angebote in Kindergärten und Schulen immer mehr Kinder früh schwimmen lernen. Für die Anzahl der Bäder gäbe es genug Schwimmschulen. „Die Infrastruktur ist also vorhanden. Ob Kinder kraulen und Co. lernen, hängt aber von den Eltern ab. Ausreden gibt es da keine.“

Schwimmen lernen ist „babyleicht“

Krokodilbeine und Regenbogenarme – so blumig beschreiben die Kinder aus dem Kindergarten Sylvester-Jordan-Straße in Axams, was sie während der Schwimmwoche gelernt haben. Schon seit Jahren bietet der Kindergarten für die über Vierjährigen einen einwöchigen Kurs an. Begeistert berichten die kleinen Wasserratten von den Medaillen, die sie am letzten Kurstag von ihren Trainern bekommen haben.

„Als Baby habe ich Angst gehabt vor dem Wasser“, glaubt die fünfjährige Lorena. „Jetzt tauche ich und schwimme ohne Flügel.“ Als Bestätigung zeigt sie im Trockenen vor, was sie mit ihren Armen im Wasser machen muss. Warum sie es wichtig findet, schwimmen zu lernen? „Weil ich dann nicht mehr schwimme wie ein Hund, wenn ich ins Wasser falle.“

Der fünfjährige Nico (Bild rechts) findet Tauchen jetzt „babyleicht“ und freut sich schon auf seinen Urlaub in Kroatien, wo er weiterüben wird. Die klassische Selbstrettung beherrscht auch Lea (Bild links). Sie kann von der Mitte des Beckens bis an den Rand schwimmen. Lara (6) und René (6) erzählen von ihrem persönlichen Highlight: „Am Ende durften wir immer noch rutschen, auch ins kalte Außenbecken.“ (Von Kathrin Siller)