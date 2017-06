Zirl – Eingebettet am Erlsattel auf 1805 Metern Seehöhe, hoch über Zirl, inmitten des Alpenparks Karwendel und am Fuße des Großen Solsteins, liegt das Solsteinhaus. Viele Jahre und zwei Weltkriege sind seit der Eröffnung am 14. Juni 1914 über das Solsteinhaus gezogen. Und seitdem hat sich auf der Hütte des Österreichischen Alpenvereines, Sektion Innsbruck, einiges getan. Viele Umbauarbeiten und Veränderungen sowie technische Modernisierungen waren notwendig, um die Hütte auf den heutigen Stand zu bringen.

Einen direkten Zufahrtsweg zur Hütte gibt es allerdings nicht, und somit muss sämtliches Material für den täglichen Hüttenbedarf per Materialseilbahn an- bzw. abtransportiert werden. Nachdem viele Teile des Karwendels als ziemlich trocken gelten, ist es am Solsteinhaus außerdem notwendig, auch das Wasser über 150 Höhenmeter mittels eines Blockheizkraftwerkes, welches mit Pflanzenöl betrieben wird, hinaufzupumpen.

Seit dem Jahr 2003 führen Robert und Jenny Fankhauser das Solsteinhaus. Wir haben die beiden und ihr Team diese Woche besucht und mit dem Großen Solstein einen traumhaften Aussichtsberg erklommen – einem der einfacheren Gipfel rund um die Hütte, der allerdings als Tagestour von Hochzirl aus mit rund 1700 Höhenmetern und einer Gesamtgehzeit von mehr als acht Stunden eine Packung an Kondition und Willen erfordert.

So kommt man hin: Wir starten die Tour beim Bahnhof Hochzirl, auf 920 Metern Seehöhe. Dort folgen wir den Bahngleisen und den gelben Wegweisern in Richtung Solsteinhaus. Zu Beginn noch gemütlich und flach, bringt uns anfangs die recht steile, aber breite Forststraße nach oben. Gott sei Dank versteckt sich die Sonne immer wieder hinter einer schützenden Wolkenschicht. Obwohl dieser Weg durch den Wald führt, kommen wir in diesem Abschnitt aufgrund der Südexposition ziemlich ins Schwitzen.

Endlich wird es ein wenig flacher und die Schritte sind nicht mehr so mühsam wie zu Beginn. Immer dem Forstweg nach Nordosten folgend – man kann sich hier wirklich nicht verirren –, erreichen wir die Materialseilbahn, die zum Solsteinhaus führt.

Die Forststraße ist nun zu Ende, wir queren den Bach und ein schön angelegter Steig führt uns unschwierig bis hinauf zur Solnalm (1643 Meter). Bis zu unserem ersten Etappenziel, dem Solsteinhaus, welches auf 1805 Metern liegt, ist es von hier aus also nicht weit. Noch rund 160 Höhenmeter und wir stehen vor dem Solsteinhaus. Auf der Hütte herrscht reger Betrieb. Von Tagesgästen bis hin zu Bergfreaks, die an einer Alpinausbildung teilnehmen.

Doch unser eigentliches Ziel ist ja der Große Solstein. Und bis dort hinauf müssen wir weitere 700 Höhenmeter hinter uns bringen. Wir wandern also weiter und entscheiden uns, erst nach einem Gipfelsieg bei den Wirtsleuten Robert und Jenny Fankhauser einzukehren.

Weiter geht’s. Hinter der Hütte führt der mittelschwierige, aber nicht ausgesetzte Steig weiter in Richtung Großer Solstein. Zu Beginn ein dichtes Latschenfeld, bald frei und auf einem Zickzack-Schotterpfad nach oben bis zum Gipfelkreuz.

Das Einzige, was uns stört? Der lästige Wind. Aber den muss man – wenn man am Solstein stehen will – fast immer einkalkulieren. Leider. Doch umso schöner ist der Ausblick über weite Teile des Inntales sowie die umliegende Bergwelt mit den Dreitausendern der Stubaier- und Zillertaler Alpen. Und natürlich nicht zu vergessen die markanten Felsgestalten des Karwendels.

Auf demselben Weg, wie wir nach oben gekommen sind, erfolgt der Abstieg bis zum Solsteinhaus und weiter retour zum Bahnhof Hochzirl. Alternativ besteht die Möglichkeit, über die Magdeburger Hütte abzusteigen und von dort nach Hochzirl zurück zu gelangen.

Das Solsteinhaus ist Ausgangspunkt vieler lohnender Touren: wie etwa der Aufstieg zur Erlspitze, der Kuhljochspitze oder eine Weiterwanderung zu einer der Hütten der Umgebung. Aber Vorsicht: Viele dieser Abenteuer sollten nicht unterschätzt werden, zumal sie wirklich absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erfordern – auch wenn sie teilweise mit Drahtseilen gut versichert sind. (flex)