Während in Wien die Massen zum Donauinselfest strömen, geht es in den Tiroler Bergen an diesem Wochenende weitaus beschaulicher zu. Das Festland Music Festival in Mayrhofen will eine intime Atmosphäre zwischen Künstlern und Besuchern schaffen.

Nach dem feinen, kleinen Stoabeatz-Festival am Walchsee Ende Mai und dem rockigeren Kufstein unlimited Anfang Juni hat das Tiroler Unterland mit dem Festland Music Festival ein weiteres Drei-Tages-Event am Start. Der Brite Alex Clare eröffnete gestern Abend das Festland Festival, heute spielt u.a. der britisch-simbabwische Singer

Songwriter Kelvin Jones in Mayrhofen. Lemo, der Wiener mit den Tiroler Wurzeln, lässt das Festival am Samstagabend ausklingen.

Mit dabei in Mayrhofen ist auch die feine Innsbrucker Band lilla, die heute Abend zudem beim zweitägigen Upcycling Sommerfest an der Haller Straße in Innsbruck spielen wird. Das Poptrio ist auch fürs Wiesenrock Festival gebucht. (11. und 12. August, Wattens) Voodoo Jürgens und Garish sind Headliner.

Zu den weiteren musikalischen Highlights zählen in diesem Tiroler Festival-Sommer das tanzbare, elektronische Bonanza Festival (1. Juli, Freizeitzentrum Rossau, Innsbruck) mit u.a. dem guten alten Bekannten Miyagi, und das Nordkette Wetterleuchten (15. und 16. Juli, Seegrube Innsbruck). Der gebürtige Innsbrucker Musiker Philipp Quehenberger wird auf 2000 Metern zwischen Electro-Pop, Techno und Noise grenzwandeln.