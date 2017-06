Von Christiane Fasching

Innsbruck – Gut einschmieren. Viel trinken. Und ja nicht den Sonnenhut vergessen. Es wird heiß, sehr heiß – dabei würde man beim Donauinselfest, das heute startet, ja auch ohne Rekordhitze ins Schwitzen geraten. Drei Tage lang verwandelt sich das Wiener Eiland in Europas größte Festivalzone, auf elf Bühnen wird 600 Stunden lang Programm geboten, werden alle Genres aufgefahren, die die Musikwelt zu bieten hat. Hansi Hinterseer liefert Schlager-Schmalz, Mando Diao kredenzen Schweden-Rock, Rainhard Fendrich packt Mitsing-Hymnen aus, Michael Bolton greift tief in die Romantik-Kiste – aber das sind längst nicht alle Inselgäste, die bei freiem Eintritt die Bühne stürmen und dabei Jung und Alt anziehen. Das Gratis-Open-Air, das seit 1984 von der Wiener SPÖ auf die Beine gestellt wird, lockte im Vorjahr 3,1 Millionen Menschen an – und auch der heurige Konzert-Marathon wird sich zum Massenauflauf auswachsen.

Einen neuen Besucherrekord wollen die Veranstalter dabei aber keinen aufstellen, wie Projektmanager Thomas Waldner der TT verrät. „Mir ist wichtiger, dass wir die Qualität steigern“, sagt Waldner, der seit fünf Jahren dafür sorgt, dass beim Mammutprojekt alles glatt läuft. Angesichts der erhöhten Terrorgefahr ist das natürlich kein Kinderspiel. Erst Anfang Juni kam es bei „Rock am Ring“ zum Schreckmoment: Nach einem Terroralarm, der – wie sich später herausstellte – durch einen Schreibfehler ausgelöst worden war, musste das Festival unterbrochen und das Gelände geräumt werden, ehe die Party weitergehen konnte.

In Wien will man an so ein Szenario gar nicht erst denken, wäre für den Ernstfall aber gewappnet. Die Sicherheitsstandards, die ohnedies jährlich überarbeitet werden, wurden noch einmal nach oben geschraubt, erklärt Waldner. Die Polizei wird mit knapp 1000 Beamten im Einsatz sein, die – so Waldner – „zielgerichtete Personenkontrollen“ durchführen werden, zudem sollen 600 Securitys ein „subjektives Sicherheitsgefühl“ vermitteln. Überdies sind große Taschen und Rucksäcke auf dem Festivalgelände, das von 30 Kameras nahtlos überwacht wird, verboten. „Wir wollen die Ängste ernst nehmen“, sagt Waldner. Dass die sichtbare Polizeipräsenz und diverse Verbote die unbeschwerte Festivallaune trüben könnten, glaubt er nicht. Allerdings müsse man sich darauf vorbereiten, in der einen oder anderen Warteschlange Zeit zu verlieren. Waldner: „Aber wer je beim Donauinselfest war, ist Warten gewohnt.“

Ungewohnt hart könnte die Besucher indes die Hitze treffen. An allen drei Tagen wird das Thermometer weit über die 30-Grad-Marke klettern. „Also luftig anziehen und viel Wasser trinken, das eine oder andere Bier ist auch erlaubt“, lacht Waldner. Und wird gleich wieder ernst: „Am wichtigsten bei so einem Festival ist, nie den Blick für den Mitmenschen zu vergessen. Und im Notfall zu helfen.“