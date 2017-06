Kirchbichl, Matrei i. O. – Der Verein „Love to Dance“ aus Kirchbichl hat es geschafft: Nachdem es den zehn jungen Tänzerinnen im April gelungen ist, in der Disziplin Jazz den österreichischen Meistertitel in Musical- und Showdance zu erringen und es in den Disziplinen Musical sowie Song & Dance jeweils einen Vizemeistertitel gab, verlief vor Kurzem auch der Auftritt bei den Europameisterschaften in Matrei in Osttirol nach Maß. Die Mädchen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren starteten mit drei Tänzen. Diese erste Teilnahme an einem derart großen Bewerb wurde natürlich mit großer Ehrfurcht erwartet und die Vorbereitung war dementsprechend anstrengend für die Mädchen.

Aber die Mühe hatte sich mehr als gelohnt: Allen drei Gruppen gelang es, sich für das Finale der Europameisterschaft zu qualifizieren. Nicht nur das, sie durften schlussendlich mit einem Europameistertitel und zwei Vize-Europameistertitel nach Hause fahren.

Die zehn Tänzerinnen konnten es kaum glauben und die Freudentränen flossen in Strömen. „Es war ein sehr erfolgreiches Wochenende und nächstes Jahr probieren wir es auf jeden Fall noch einmal“, so der Tenor der Kinder und Trainerinnen. (TT)