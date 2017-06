Ehrwald, Lermoos, Biberwier – „Brennende Berge“ nennt der TVB Zugspitz Arena das Spektakel, das sich diesen Samstag beim „Zunachten“ rund um den Talkessel in Ehrwald, Lermoos und Biberwier abspielen wird. Mystisch, fast unwirklich wirken die bis zu 200 Meter hohen Feuerbilder. Wenn der längste Tag auf die kürzeste Nacht trifft, wird das in der Tiroler Zugspitz Arena mit bis zu 10.000 einzelnen Feuerstellen gefeiert. Diese platzieren rund 25 Bergfeuergruppen aus der Region unter anderem auf den Hängen von Wetterstein, Grubigstein und Sonnenspitze. Im Rundum-Blick können die Gäste das einzigartige Spektakel am besten vom Talkessel genießen. Statt einfachen Feuern brennen in der Zugspitz Aren­a echte Kunstwerke. Welche Symbole in diesem Jahr aus bis zu 700 Säcken Raps- und Sägemehl (pro Motiv) entzündet werden, halten die Bergfeuergruppen, trotz sehr langer Planung, bis zuletzt geheim. Die Bergfeuer der Regio­n sind tief in der Kultur verankert und wurden deshalb 2010 von der Unesco als immaterielles Kulturerbe ausgezeichnet. Eine Ausstellung zu den Sonnwendfeuern findet ebenfalls am Samstag, 24. Juni, im Zugspitzsaal in Ehrwald statt – Eintritt frei. Bei Regen ist der 1. Juli als Ausweichter- min angesetzt. (TT, hm)