Danzig und Wien sind die privaten und beruflichen Heimatstädte von Waris Dirie (52). Orte, die nicht unterschiedlicher sein könnten als ihre Heimat, die somalische Wüste. Von dort ist sie als junges Mädchen geflüchtet, um der Welt die Geschichte von einem Verbrechen an Frauen, gleichzeitig einem gr0ßen Tabu, zu erzählen: der weiblichen Genitalverstümmelung. Heute ist die vierfache Mutter von zwei eigenen und zwei adoptierten Kindern Botschafterin im Kampf gegen die grausame Praxis.

Die erste Seite Ihres Buches „Wüs­tenblume“ ist Ihrer Mutter gewidmet. In diesen Tagen wird Ihr Text „Brief an meine Mutter“ neu aufgelegt. Haben Sie sie in letzter Zeit gesprochen? Erst gestern habe ich mit ihr telefoniert. Wir verbringen den Sommer gemeinsam mit meinen Kindern bei Freunden in Afrika. Die Vorfreude ist groß.

Sie thematisieren in Ihren Büchern das traumatische Erlebnis der Genitalverstümmelung. Wie nimmt Ihre Mutter Ihren Kampf gegen die grausame Praxis auf? Anfangs war das sehr schwer für sie. Über FGM (engl. Abk.: „female genital mutilation“) spricht man in der somalischen Gesellschaft nicht. Es ist ein absolutes Tabu. Wir hatten harte Auseinandersetzungen. Heute versteht und ermutigt sie mich. Sie hat sogar meinen Film mit mir angesehen.

Planen Sie auch einen „Brief an meinen Vater“? Nein, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Es würde aber ein sehr langer Brief werden.

Sie haben heute selbst Kinder. Hat die Mutterschaft Ihre Sicht auf Ihre eigenen Eltern verändert? Nein. Meine Eltern sind Teil einer besonders konservativen, patriarchalischen, streng gläubigen muslimischen Gesellschaft, gegen die ich schon als kleines Mädchen rebelliert habe. Ich habe immer alles, egal, ob Religion, lächerliche Bekleidungsvorschriften, FGM oder gewalttätige Männer hinterfragt. Das kann gefährlich werden. Wäre ich als junges Mädchen nicht vor dieser menschenverachtenden Zwangsverheiratung geflüchtet, wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Jeder Mensch hat ein Recht darauf, ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben zu führen, von seinen Mitmenschen mit Respekt und Liebe behandelt zu werden, aber auch die Pflicht, sich gegenüber anderen genauso zu verhalten. Und so erziehe ich meine Kinder.

Bei Ihrer Flucht waren Sie 14, dann folgten die harten Jahre als Haushaltshilfe in London und schließlich machten Sie eine Karriere als Top-Model. Wie erlebten Sie diese westliche Welt? Ich war endlich frei und konnte mich selbst verwirklichen. Um die Welt reisen, die schönsten Plätze besuchen, mich von den berühmtes­ten Fotografen ablichten zu lassen, dafür sehr gut bezahlt zu werden. Ich lernte viele interessante Menschen kennen, Modedesigner, Filmstars oder Rockstars. Das Leben als „Supermodel“ in den 1980er- und 1990er-Jahren war sehr schnell, wild und laut.

Warum haben Sie es aufgegeben? Irgendwann erschien mir dieses Leben zu oberflächlich. Ich sagte der Glitzerwelt „Adieu“, flog zurück nach Afrika und machte mich auf die Suche nach meinen Wurzeln und auf die Suche nach meiner Mutter. Als ich meine Mutter endlich fand, war die Freude groß. Für einige Wochen lebte ich wieder mit ihr und meiner Familie, fand zurück zu meinen Wurzeln und das einfache Leben erdete mich wieder. In der Wüste lernst du als Kind sehr schnell, wie man mit Gefahren umgeht und wie man überlebt. Ich beschloss, meine Karriere als Model aufzugeben und startete in New York meine Kampagne gegen FGM.

„Wüstenblume“ erschien vor fast 20 Jahren. Danach haben Sie die Organisation „Desert Flower Foundation aufgebaut“ und sind UN-Sonderbotschafterin geworden. Worauf blicken Sie mit Stolz zurück?

Vor 20 Jahren hatten nur vier afrikanische Staaten ein Gesetz gegen FGM. Heute haben nur vier afrikanische Staaten kein Gesetz gegen FGM. Mit meiner „Desert Flower Foundation“ habe ich 2005 nach zweijähriger Undercover-Recherche als Erste aufgezeigt, wie weit FGM in Europa verbreitet ist und darüber das Buch „Schmerzenskinder“ geschrieben. Nach Erscheinen des Buches wurden wir vom EU-Ministerrat nach Brüssel eingeladen und haben vor den europäischen Regierungen die Rechercheergebnisse präsentiert. Danach haben viele Staaten Gesetze erlassen. Alle Erfolge der „Desert Flower Foundation“ aufzuzählen, würde den Rahmen des Interviews sprengen.

Die Genitalverstümmelung wird auch in Europa praktiziert ... Ja, und europäische Behörden tun leider viel zu wenig, um ankommende Menschen zu informieren. Zu einer gelungenen Integration müsste natürlich auch eine Aufklärung über und gegen FGM, Zwangsverheiratung und Gewalt in der Familie gehören. Fairerweise muss ich sagen, dass sich viele Ankommende oder auch hier lebende Immigrantinnen nicht integrieren wollen und Wahnsinnspraktiken wie FGM in ihren Communitys einfach weiter durchführen. Hier hilft nur noch ein hartes Vorgehen der Behörden und verpflichtende regelmäßige medizinische Untersuchungen der Mädchen.

Warum wird FGM überhaupt gemacht? Um Frauen zu unterdrücken und ihre Sexualität zu kontrollieren.

FGM ist Ihr Lebensthema. 2011 haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie müde sind, dagegen zu kämpfen. Wie geht es Ihnen heute? Ich kämpfe seit 20 Jahren als betroffene Frau gegen FGM und habe wirklich unendlich viele Interviews gegeben, in denen ich über meine intimsten körperlichen und seelischen Verletzungen gesprochen habe, um die Welt aufzurütteln und Millionen Mädchen vor diesem grausamen Ritual zu bewahren. Manchmal werde auch ich müde. Deshalb und damit dieser Kampf nie aufhört, habe ich 2002 die „Desert Flower Foundation“ gegründet, die heute in elf Ländern als Organisation vertreten ist und tolle Arbeit leistet.

Was ist Ihr nächstes Ziel? Afrikanische Staaten, in denen FGM besonders weit verbreitet ist, haben die mit Abstand höchste Analphabetenrate. Deshalb kämpfe ich heute für Bildung. Betroffen sind vor allem Frauen und Mädchen. Nur eines von 30 Kindern in Afrika besitzt ein eigenes Lesebuch. Ich habe ein erstes Buch für Kinder in Afrika mit dem Titel „Mein Afrika“ verfasst, das ich mit einer Bildungsbox an Volksschulen in Afrika verteile. Mein Ziel ist, bis 2020 zumindest eine Million Schulbücher zu verteilen.

Dieses Interview findet per E-Mail statt. Um eine gewisse Dis­tanz zu halten? Ich bekomme seit 20 Jahren jede Woche zahlreiche Interviewanfragen aus der ganzen Welt. Ich müsste den ganzen Tag am Telefon sitzen, um alle Fragen zu beantworten. Für E-Mail-Interviews kann ich mir außerdem mehr Zeit am Abend nehmen, denn ich bin alleinerziehende Mutter von vier Kindern und die brauchen mich ebenfalls.

Sie kommen am 23. Juni für die „Woman For Peace“-Konferenz nach Seefeld in Tirol. Was ist das Besondere an dieser Veranstaltung? „Women For Peace“ ist nicht nur eine Veranstaltung! Ich bin stolz, dass ich Schirmherrin und Botschafterin sein darf. Es geht um den globalen Frieden, den es nur geben wird, wenn wir lernen, unseren Mitmenschen und unserer Mutter Erde mit Liebe und Respekt zu begegnen. Es soll und muss eine „Women For Peace“-Bewegung daraus werden, die von Österreich aus um die Welt geht. Wir Frauen und Mütter müssen gemeinsam alles dafür tun, dass unsere Welt nicht von Hass, Gier und Angst zerfressen wird.

Das Interview führte Andrea Wieser