Die Vision von Wissenschaftern der Universität Innsbruck könnte ganze Küstenstädte verändern: Schwimmende Städte, gebaut auf Stromspeichern für erneuerbare Energie, die ihre Bewohner mit Strom versorgen. Die aktuelle Weltausstellung unter dem Motto „Future Energy“ im kasachischen Astana dient als Bühne. „In Astana werden bis zu fünf Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Hier unsere Ideen präsentieren zu können, ist eine großartige Gelegenheit“, freut sich Rames Najjar, Professor für Hochbau am Institut für Experimentelle Architektur der Uni Innsbruck. Es gehe auch um Aufmerksamkeit für dieses Thema.

Zusammen mit seinem Bruder, Karim Najjar, Professor an der American University of Beirut, hat er unter dem Namen „IRIS“ bewegliche Gebilde entwickelt, die im Wasser stehend Wellen in Strom verwandeln. Bei dieser Stromerzeugung treibt ein Schwimmer – durch das Auf und Ab der Wellenbewegung bewegt – einen Generator an. Strom für die Häuser der Fischer könnte so ganz aus der Nähe geliefert werden – in Beirut stehen bereits die ersten „Ozean-Dynamos“. Für Najjar ist es der Versuch, „zwei sehr unterschiedliche Welten – die dicht besiedelte Stadt und das offene Meer – funktional und ästhetisch miteinander zu verbinden“.

Um die erzeugte Energie aus Wasser zu speichern, hat das Institut für Infrastruktur, Arbeitsbereich Wasserbau, der Uni Innsbruck ein Projekt zur Offshore-Speicherung ins Leben gerufen. „Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern, die entsprechend dem Bedarf Strom produzieren, ist die Stromerzeugung durch regenerative Energieträger stark von den vorherrschenden Witterungsbedingungen abhängig“, erklärt Bernd Steidl die Notwendigkeit.

„Buoyant Energy“ taufte man den Energiespeicher, der nach dem Prinzip eines Pumpspeicherkraftwerks, wie es aus den Alpen bekannt ist, funktioniert. „Der Speicher ist ein Schwimmkörper, ähnlich einer Boje, mit einer Pumpturbine im Boden“, erklärt Steidl. Zur Stromerzeugung wird der Innenraum geflutet. Das einströmende Wasser treibt dabei die Turbine an und der Speicher taucht ins Wasser ein. Zur Speicherung wird das Wasser dann wieder hinausgepumpt, wodurch der Energiespeicher angehoben wird und Strom in Form von potenzieller Energie speichert. „Die Kapazität hängt dabei von der Höhe und dem Gewicht der Konstruktion ab.“

Geht es nach den Ingenieuren, soll das Notwendige – die Speicherung von Strom – mit dem Nützlichen – einer nutzbaren Fläche – verbunden werden. „Die Bebauung ist perfekt für Architekten. Deshalb sind wird auf Professor Najjar zugegangen“, sagt Steidl. Von Parkhäuser, Opern bis zu Museen kann sich Steidl vieles vorstellen. „Auf die Architektur kommt es an. Und je näher der Strom am Verbraucher produziert wird, desto besser“, meint Steidl.

Patente für „Buoyant Energy“ sind bereits in Europa und den USA vorhanden. „Das Projekt ist noch im frühen Entwicklungsstadium. Wir nutzen die EXPO 2017, um die Vision zu bewerben und, um zu zeigen, dass die Universität Innsbruck in diesem Bereich tätig ist“, sagt Steidl.

In Sydney steht das berühmte Opernhaus direkt am Wasser. Bis die ersten derartigen Gebäude, vielleicht gar Wahrzeichen, auf dem Wasser stehen und den Strombedarf mit der Energie des gespeicherten Wassers decken, werden noch einige Wellen an die Ufer branden. (Philipp Schwartze)