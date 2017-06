Von Michael Mader

Kufstein – Ein Pflichttermin für die Kindergärten und vor allem die Schulen des Bezirks Kufstein ist die alljährliche Tanzmatinee auf der Festung in Kufstein. Auch heuer werden am 5. Juli wieder bis zu 350 Mitwirkende aus dem Bezirk Kufstein erwartet. Wobei auch dieses Mal unter anderem eine Tanzgruppe des Gymnasiums Raubling (Deutschland) und des Jugendzentrums Kufstein mitmacht, ebenso wie Mitglieder verschiedener Tanzclubs. Mit den Lehrern, Begleitpersonen und Zusehern sind über den ganzen Vormittag verteilt zwischen 2000 und 2500 Personen in der Festungsarena. „Für heuer haben sich 22 Gruppen angemeldet“, verkündet Freia Gasteiger, die mit ihrem Mann Walter die Tanzmatinee nicht nur ins Leben gerufen hat, sondern sie auch in diesem Jahr wieder organisiert.

Absolutes Highlight sind dabei die besten Nachwuchs­tänzer aus den USA, die „Stars of Tomorrow“, die vom Tanzsommer Innsbruck quasi ausgeliehen werden. Dieses Mal treten drei Guppen aus Kalifornien und eine aus Texas auf. „Alle Stilrichtungen von Jazz, Zumba, Breakdance bis zu Folklore sind vertreten“, freut sich Freia Gasteiger, für die es nur ein Motto gibt: „Zuschauen alleine kann nicht genügen.“ Und so wird von ihr auch heuer auf der Festung nach jedem Auftritt einer Gruppe das Wort „Jubel!“ in die Menge gerufen werden.

Das kommt allerdings nicht von ungefähr, wie sie der Tiroler Tageszeitung verrät: „Das Niveau bei den Auftritten hat sich sehr gesteigert, denn blamieren will sich auch niemand. Aber es ist ein sehr intensiver Prozess, der eine Menge Arbeit auch von den engagierten Lehrpersonen erfordert.“

Unterstützt wird die Großveranstaltung nicht nur von der Stadtgemeinde Kufstein und den Stadtwerken, sondern auch vom Bezirksschulrat.

Der Eintritt ist frei, der Zu- und Abgang erfolgt nur über den Kaiserjägerweg. Beginn ist um 8 Uhr, von 9 bis 10 Uhr treten die „Stars of Tomorrow“ auf, danach gehört die Bühne bis 11 Uhr wieder den Schultanzteams.