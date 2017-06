Von Irene Rapp

Umhausen – Zunächst eine gute Nachricht, weil diese in Zeiten wie diesen erzählt gehört: Am vergangenen Samstag starteten wir zur Mountainbiketour im vorderen Ötztal, Ausgangspunkt war Köfels, kurz nach Umhausen. Beim Ausladen der Räder dann die Erkenntnis, dass ein Paar Radschuhe nicht mit eingepackt worden waren.

Verzweifelter Rundruf in Sportgeschäften der Umgebung, doch niemand verlieh Radschuhe. Und schließlich, als wir schon beim Einpacken waren, teilte Markus Raffl vom „Maex Point Radservice“ in Umhausen mit, dass er uns – privat – ein Paar leihen könnte. Damit nicht genug weigerte er sich auch, Geld anzunehmen. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Zurück zur Mountainbiketour: Die Runde von Köfels über die Wurzbergalm zu Stabele- und Innerbergalm (alles offizielle Mountainbike-Routen) ist nicht ohne. Immerhin gilt es dabei über 1100 Höhenmeter und rund 12 Kilometer bis zum Ziel bei den Almen zu bewältigen. Dafür hat diese Tour vieles, was sie reizvoll macht: angenehme Steigung – Ausnahme ist der zähe Beginn –, tolle Ausblicke auf das Ötztal, gemütliche Einkehrmöglichkeiten und zum Schluss einen romantischen See. Nur am Anfang werden weniger Geübte gleich ins Schwitzen geraten, doch dazu später.

So kommt man hin: Ausgangspunkt ist die Abzweigung nach Köfels, gleich nach Umhausen. Von der Bundesstraße rechts abbiegen, über eine Brücke über die Ötztaler Ache, gleich danach gibt es einige Parkmöglichkeiten. Zunächst über eine steil hinaufziehende Asphaltstraße, bald erreicht man den idyllischen Weiler Köfels (1401 m), der zu Umhausen gehört und laut Auskunft der Gemeinde 42 Einwohner hat.

Hier sollte man die Augen umherschweifen lassen: Vor ca. 9000 Jahren gab es im vorderen Ötztal nämlich einen gewaltigen Bergsturz – möglicherweise durch einen Asteroideneinschlag –, der auch dieses Hochplateau schuf.

Man fährt bis auf Höhe der kleinen Kirche und biegt dann, der Beschilderung folgend, links in den Wald ab. Auf einem breiten Forstweg geht es teils gemütlich, teils ein wenig steiler dahin. Nach einem Schranken rechts hinauf in das steilste und grobschottrige Stück der Runde, wo wir das Rad schoben. Dieses ist zum Glück allerdings nicht lang, bald kommt man auf eine schöne Ebene und Almgelände. Vorbei an „Agnes’ und Erichs Hütte“ und dann ist man schon bei der Wurzbergalm (1575 m) angelangt. Diese Einkehr ist im Winter ein Rodelziel und was die Wurzbergalm u. a. unverwechselbar macht, ist der Baumstamm, der an einer Seite das Dach stützt.

Weiter geht es, indem man an der Alm vorbeifährt und sich bei der ersten Wegzweigung rechts hält. Nun beginnt auf einer guten Forststraße die Auffahrt zu den Almen. In langgezogenen Kehren zieht diese stetig bergauf, einige Kurven werden von großen Felsen „markiert“. Auch dieses Stück ist eine offiziell freigegebene Mountainbikeroute (636), immer wieder sieht man daher Beschilderungen, doch das Ziel verfehlen kann man ohnehin nicht. Hat man den Wald hinter sich gelassen, gelangt man in wunderschönes Almgelände mit tollen Aus- und Tiefblicken ins Tal.

Der höchste Punkt ist auf 2020 Metern erreicht – hier blühen die Almrosen noch wunderbar –, dann muss allerdings noch einmal abgefahren werden. An alten Almgeländen vorbei geht es rund 100 Höhenmeter hinunter zur Stabelealm (1908 m). Um zu der urigen Hütte zu gelangen, die 1974 errichtet wurde, fährt man links noch ein kurzes Stück vom Hauptweg ab.

Wer will, kann aber noch ein kurzes Stück weiterfahren und bei der Innerbergalm einkehren. In beiden Fällen wird man vom Blick in den Talkessel u. a. mit dem Lehnbach, der weiter unten den Wasserfall bildet (daneben ist ein Klettersteig), begeistert sein.

Zurück muss man dann kurz die Zähne zusammenbeißen. Denn bevor man die lange Abfahrt genießen kann, müssen die rund 100 Höhenmeter hinauf zum höchsten Punkt der Runde bewältigt werden. Hat man diese geschafft, steht der unbeschwerten Fahrt ins Tal nichts entgegen. Bei der Wurzbergalm sind wir dann auf der Forststraße geblieben und Richtung Längenfeld abgefahren – aus gutem Grund.

Denn ziemlich in Talnähe zweigt links ein Weg ab zum Winklersee, den man besuchen sollte. In einer Minute ist man bei dem idyllischen Gewässer, das mit Holzpodesten und Liegen zum Innehalten einlädt. Danach wieder zurück auf die Forststraße, hinab in die Längenfelder Ortsteile Winklen und Au und auf der Bundesstraße zurück zum Ausgangspunkt.