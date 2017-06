Von Michael Mader

Wildschönau – Wilde Downhill-Abfahrten und schön­e Aussichten verspricht das Mountainbike-Rennen „Enduro One“, das am 8. und 9. Juli als einzigen Austragungsort außerhalb von Deutschland das Hochtal Wildschönau ausgewählt hat. Nach dem Motto „Runter kommt jeder“ können bei dem Wettbewerb Einsteiger und Kinder ebenso an den Start gehen wie ambitionierte Mountainbiker und sogar E-Bike-Fahrer.

„Das ist von uns aus bewusst so gewählt worden, weil wir mehr in die Breite gehen wollten“, berichtet Thomas Lerch, Geschäftsführer von Wildschönau Tourismus, der den Wettbewerb ins Hochtal holte. Begonnen wurde mit 220 Teilnehmern, im Vorjahr waren es 350, heuer rechnet Lerch mit mehr als 400 Aktiven. In Summe würden so 1000 Personen für das „Endur­o One“ in die Wildschönau kommen. Darüber sind die Touristiker kurz vor Beginn der Sommersaison erfreut. Lerch: „Rund 20 Prozent der Teilnehmer kommen mit dem Wohnmobil, einige bleiben aber bis zu einer Woche bei uns. Ich rechne mit 1500 bis 2000 Nächtigungen.“

Die Vorbereitungen im Hochtal laufen schon, seit der Schnee weg ist. Es galt, die Strecken herzurichten und mit 60 bis 70 Grundbesitzern zu reden. „Ein Riesenaufwand. Dabei werden wir von 90 Helfern unterstützt, viele aus Vereinen“, weiß Lerch.

„Auf welcher genauen Route sich die Biker beim Hauptrennen beweisen müssen, wird erst am Renntag verraten“, erklärt Projektleiter und Organisator Christian Hens von der BABOONS GmbH.

Fest steht, dass auf einer Gesamtstrecke von rund 30 Kilometern verschiedene Rennabschnitte mit Downhill-Charakter absolviert und dabei natürliche Hindernisse wie Wurzeln und Felsen sowie künstlich installierte Elemente wie Brücken und Rampen überwunden werden müssen. Und wen der Mut verlässt, für den gibt es immer noch die „chickenline“ – damit können schwierige Stellen umfahren werden.