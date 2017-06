Die lauen Sommer­abende dieser Tage laden gerade dazu ein: In der Dunkelheit auf dem Balkon sitzen und zum hell erleuchteten Mond blicken. Und der Mann dort oben? Den gibt es nur in Kinderbüchern. Menschen haben seit 45 Jahren keinen Fuß mehr auf den Mond gesetzt. Vor 48 Jahren, am 21. Juli 1969, war es US-Astronaut Neil Armstrong als Erster. Er sprach von einem großen Schritt für die Menschheit. Seine Fußtritte sind an der Mondoberfläche noch immer sichtbar. Doch die Menschheit ist dem Erdtrabanten nicht näher gekommen. Bis jetzt.

Denn wenn Florian Nebel am Abend zum Mond sieht, dann stellt er sich schimmernde Lichter und dort oben lebende Menschen vor. Der Kernphysiker, Luft- und Raumfahrtingenieur aus Bayern hat gerade einen gewaltigen Plan bis ins kleinste Detail in ein Buch gepackt: „Die Besiedelung des Mondes“ (Landwirtschaftsverlag Münster). „Sollte man heute den Beschluss fassen, dann braucht es nach meinen Plänen noch bis zu fünf Jahre, bis ein bemannter Raumflug zum Mond realisiert werden kann. Eine Siedlung mit 1000 Leuten könnte in 30 Jahren Wirklichkeit werden“, sagt Nebel. Dabei klingt er so gar nicht verrückt. Seine Überlegungen basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und vergangenen Weltraum-Missionen. Jene zum Mond sind in letzter Zeit aber selten geworden.

Mars ist das Objekt der Begierde

Internationale Forscher und Weltraumbehörden konzentrieren sich gerade auf den Mars. Simulationen führt auch das österreichische Weltraumforum, das in Inns­bruck seinen Sitz hat, durch. Die heimischen Forscher entwickeln und erproben Raumanzüge in unwirtlichen Gegenden der Erde, ab Februar 2018 etwa in der Dhofar Wüste im Oman.

Dabei wäre der durchschnittlich gut 384.000 Kilometer entfernte Mond näher als der Rote Planet – „und geeigneter für eine Siedlung. Vom Mond aus könnten Raumflüge auch viel treibstoffsparender in den weiten Weltraum starten. Er ist ein Sprungbrett“, ist Nebel überzeugt.

Das sieht auch der britische Starphysiker Stephen Hawking so. Um den Weltraum zu besiedeln, brauche es eine Mondbasis innerhalb der nächsten 30 Jahre, betonte der Wissenschafter diese Woche beim Starmus Festival in Norwegen.

Chinesen wollen zum Mond

China hat den Mond derzeit ebenfalls fest im Blick. Das unbemannte Raumschiff „Chang’e 5“ soll bereits heuer am Mond landen und kiloweise Gesteinsproben zur Erde bringen. Im nächsten Jahr soll die erdabgewandte Seite erkundet werden und in 15 bis 20 Jahren will China Astronauten zum Mond schicken.

Die US-Raumfahrtbehörde NASA, mit den Apollo-Missionen in den 1960er-Jahren führend, scheint im Wettlauf im All nicht mehr nachzukommen. Im Mai hat die NASA einen Testflug für die Raumkapsel „Orion“ auf frühestens 2019 verschieben müssen. Die Trägerrakete SLS wird gerade gebaut. Sie soll die „Orion“ in die Nähe des Mondes bringen. Bei einem zweiten Flug sollen Astronauten an Bord kommen und den Mars erreichen. Die Kosten dafür werden bis zum Jahr 2033 mit 33 Milliarden Dollar veranschlagt.

Auf Nebels Pläne ist noch keine Weltraumbehörde aufmerksam geworden. „Es würde mich aber freuen, wenn ich einmal eingeladen werde.“ Er selbst rechnet für die kleinste Mondsiedlung, die 25 Personen umfassen würde, mit Kos­ten von 30 bis 108 Milliarden Dollar. Eine leistungsfähigere Siedlung, die Materialien selbst am Mond produziert, würde noch einmal mit 38 bis 106 Milliarden Dollar zu Buche schlagen. „Das liegt im üblichen Kostenbereich. Das Spaceshuttle-Programm hat über 40 Jahre 200 Milliarden Dollar gekostet, die ISS über 16 Jahre 150 Milliarden Dollar“, vergleicht Nebel.

Kosten sparen will er mit Nachhaltigkeit. „Der Gedanke daran fehlt mir bei der NASA. Ich greife auf bestehende Technologien zurück. Ein Raumschiff kann man recyclen. Module der ISS habe ich für die Besiedlung eingeplant. Nur die Mond-Landfähre, wie ich sie mir vorstelle, existiert noch nicht.“

Die Nachhaltigkeit wirkt für den Physiker auch nach der Mondbesiedlung weiter. Aufgrund der nicht vorhandenen Atmosphäre müssen dort nämlich Wasser-, Sauerstoff- und Nahrungsmittelkreisläufe neu etabliert werden. „Was ich am Mond brauche, kann ich dann auf der Erde nutzen. Das war bei den Technologien der Apollo-Missionen auch schon so. Die Forschungsergebnisse können auf der Erde helfen, das Zuviel an CO2 zu reduzieren“, denkt er bis zum Mond und wieder zurück.

Eine Erde, eine Menschheit

Sind die ersten Siedler einmal dort angekommen, soll der Blick auf die blaue Erde die Menschheit verändern und einen. So stellt es sich Nebel vor. Den irdischen, natürlichen Kreisläufen könnte größerer Respekt gezollt werden. „Je mehr die Mondsiedlung wächst, desto mehr wächst hoffentlich auch das Bewusstsein, dass die Erde ein Planet ist. Ausgedachte Landesgrenzen könnten mental überwunden werden. Die Menschheit würde enger zusammenwachsen.“

Der kraterüberzogene Mond ist für Nebel ganz nah. Für viele ist er allerdings weit entfernt. So weit, dass manche Verschwörungstheoretiker im Internet behaupten, der Mensch hätte nie einen Fuß darauf gesetzt. Um das zu entkräften, hat sich Nebel vor den Computer gesetzt, recherchiert und wissenschaftliche Aufsätze gewälzt. „Ich hatte dann irgendwann so viel Material, da war es bis zum Buch und eigenen Besiedlungsplan nicht mehr weit“, schmunzelt er. Wenn Zeit bleibt, sieht er den Mond auch nur an. Denn ob nah, fern oder irgendwann eine Heimat, schön anzusehen ist er allemal. (Deborah Darnhofer)