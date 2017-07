Reutte – Wie bestellt – pünktlich um neun Uhr verzogen sich Samstagvormittag die Wolken über Reutte. Drei Stunden lang ging am Isserplatz das TT-Café über die Bühne. Die 10-Jahr-Jubiläumstour wurde von den TT-Lesern in Scharen besucht. Und die Stimmung war heiter wie das Wetter. Chefredakteur Alois Vahrner bat wie immer illustere Gäste auf das Podium.

Den Auftakt machte – auch das hat schon Tradition – Hausherr BM Alois Oberer. Reuttes Gemeindechef erzählte über letzte Entwicklungen in der Marktgemeinde – etwa, dass das Hotelansuchen im Linztextil-Areal nun wirklich im Amt eingetroffen ist. 120 Zimmer, sechs Suiten und 16 Appartements sollen entstehen. Das sei gut so. Der Raum Reutte brauche dringend zusätzliche Betten. Oberer freute vor allem die Tatsache, dass mit dem Hotel auch neue Arbeitsplätze entstehen werden. In Sachen Bordell Urisee kündigte er an, dass am 10. Juli beim Landesverwaltungsgericht in Innsbruck die Berufungsverhandlung stattfinde. Er werde jede Entscheidung akzeptieren und nicht berufen: egal ob das Bordell komme oder nicht.

Verena Krenslehner-Schmid, die mehrfache österreichische Staatsmeisterin im Mountainbike-Marathon und Skibergsteigen, gab einen Einblick in ihre „Anstrengungen“. Als Ausdauersportlerin mit Familie, Kind und Halbtagsberuf benötige es einen extrem klar strukturierten Tagesablauf. Immerhin trainiere sie bis zu fünf Stunden täglich. Dann sei es egal, ob es gerade regne oder nicht, wenn die Trainingseinheit anstehe. Die Vilserin liebt die Natur und drängt immer ins Freie. Mit Indoor-Training kann sie wenig anfangen.

Die Ehrwalder Bergrettungschefin Regina Poberschnigg zeigte auf, wie sie vor 20 Jahren ohne viel ideologisches Trara eine Männerdomäne erobert hatte. Sie sei einfach immer zur Stelle gewesen, man habe sie gebraucht. „Klar, anfangs ist es rund gegangen. Am liebsten hätten mich manche gelyncht.“ Heute sei ihre Ortsstellenleitung vor allem darin begründet, dass sie vor Ort und beruflich flexibel sei, während viele Männer etwa zu Plansee auspendeln würden.

Der Elmer Bürgermeister und Naturparkobmann Heiner Ginther erzählte von einem gedeihlichen Miteinander von Naturschutz und wirtschaftlicher Entwicklung. Vorbei sei die Zeit, in der vor Käseglocken gewarnt wurde. Das aktuelle 6,5 Mio. Euro teure Life-Projekt tue auch der Wirtschaft gut. Inzwischen kämen Interessierte aus anderen Regionen, um sich zu informieren, wie das alles am Lech gelingen konnte.

Reuttes Wirtschaftskammerobmann Christian Strigl hielt ein Plädoyer für die Sozialpartnerschaft, die Österreich auszeichne und zu Wohlstand geführt habe. Der Bedarf an Fachkräften sei im kleinen Bezirk Reutte angesichts des hohen Industrialisierungsgrades immens. Strigl erhoffte sich aus einer eigenen HTL für Informationstechnologie das Halten junger Menschen im Außerfern.

Primar Eugen Ladner, Ärztlicher Leiter des Bezirkskrankenhauses Reutte, ließ das Publikum in eine tiefe Narkose sinken – zumindest erzählte er von besonderen Tiefen, die Dank neuer Technik viel besser bestimmt und damit sowohl ein frühzeitiges Aufwachen – die Horrorvorstellung jedes Patienten – als auch zu großes Einsinken verhindert werden könnten. Das BKH Reutte verfügt derzeit über 60 Ärzte, Ladner ist auch für die Rekrutierung neuer Mediziner zuständig. „Hier ist die Talsohle durchschritten. Es geht wieder aufwärts, auch Einheimische melden sich“, freute er sich.

Planseechef Michael Schwarzkopf schickte die große Koalition samt Sozialpartnerschaft in die Tonne: „Sie reformiert nichts mehr, hat sich total überholt.“ Mit Bund, Land, Bezirk und Kommune gebe es in Österreich auch zu viele Entscheidungsebenen. Diese Strukturen müssten aufgebrochen werden, Veränderungen seien notwendig. Eine HTL für Reutte begrüßte er in Abstimmung mit bereits existierenden technischen Schulzweigen. Dauerndes Wachstum bei gleichbleibendem Mitarbeiterstand von 2300 würde Plansee über Innovationen generieren. Die aktuelle Wirtschaftslage sei „wirklich sehr zufriedenstellend“.

Wie groß der Ansturm beim TT-Café in Reutte war, zeigen rund 2100 Becher Kaffee von Wedl/Testa Rossa und 1350 Stück Gebäck von der Hofer Backbox. Auch das Mineralwasser von Montes fand 600-fachen Absatz. Die Hauptpreise gingen an den Reuttener Manfred Gasser (Testa-Rossa-Caffè-Kapselmaschine) und Inge Schmidt aus Völs (Gutschein über 300 Euro vom Einkaufszentrum dez). Viele Besucher informierten sich auch am Hansaton-Stand zum Thema Hören. (hm)