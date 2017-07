Diese Woche haben Sie die Sommergespräche mit Bundeskanzler Christian Kern gestartet. Was war für Sie überraschend?

Corinna Milborn: Wenn man sich so lange auf jemanden vorbereitet, ist man wenig überrascht. Er war insgesamt ein lockerer Kanzler. Ich habe relativ viel Zeit dem Thema Integration und Zuwanderung gewidmet, weil die SPÖ hier in einer heiklen Position ist. Das war, glaube ich, der schwierigste Punkt für Kern.

Und Ihre Frage nach einer möglichen rot-blauen Koalition?

Milborn: Da hat er sich mit einem Schmäh gerettet. Ich habe Dinge vorgelegt, die die FPÖ vor Kurzem noch gefordert hat und jetzt die SPÖ vertritt, wie zum Beispiel die sektorale Schließung des Arbeitsmarktes. Seine Reaktion darauf war, die FPÖ sei ihm „powidl“. Er mache das, was für das Land wichtig sei, und wenn die FPÖ da mitmache, sei sie auch sein Partner.

Sie setzen sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien ein. Sind Sie für den Wahlkampf gewappnet?

Milborn: Es wird ein aggressiver Wahlkampf, das merkt man schon jetzt, dabei sind es noch vier Monate bis zur Wahl. Da wird einiges auf uns zukommen. Ich mache es in Wahlkampfzeiten immer so, dass ich Tagespolitik gar nicht kommentiere. Es geht nämlich ganz schnell, dass Parteien versuchen, alles, was ihnen in den Kram passt, auf ihre Seite ziehen. Darauf habe ich keine Lust.

2016 wurden Sie in Postings wiederholt verbal bedroht. Sie kündigten als Konsequenz an, gegen alle Mord- oder Vergewaltigungsdrohungen und Rufschädigungen anwaltlich vorzugehen. Hat das gewirkt?

Milborn: Ja, ein bisschen. Das war vor dem Gespräch mit Norbert Hofer. Ich habe das geschrieben, weil auf der Webseite von HC Strache schon vorweg gestanden ist, dass es ein unfaires Gespräch wird. Wenn normalerweise von FPÖ-Seite so mobilisiert wird, kommt eine richtige Welle an Drohbotschaften daher. Es sind aber tatsächlich weniger klagbare Kommentare gepostet worden – oder eher besser formulierte.

Am Montag treffen Sie beim zweiten Sommergespräch auf HC Strache. Wie haben Sie sich vorbereitet?

Milborn: Unser Ziel ist es, in jedem Gespräch die grundsätzlichen Positionen der Spitzenkandidaten herauszuarbeiten. Das gilt auch für HC Strache. Die FPÖ ist im Bereich Social Media die erfolgreichste Partei. Aber das darf im Interview keine Rolle spielen. Mit dieser Schere im Kopf, dass Journalisten eben schon vorweg denken, wie wird auf Facebook oder Twitter reagiert, beeinträchtigt man die Qualität der Arbeit.

Seit April sind Sie in der Geschäftsleitung von ProSiebenSat.1 PULS 4. Sie haben das online so kommentiert: „Take that, gläserne Decke.“ Sie sind angekommen. Brauchen wir das Frauenvolksbegehren noch?

Milborn: Ja, weil zu wenig Frauen in Führungspositionen sind. Bei ATX-Unternehmen in Österreich sind es drei Prozent, es gibt eine Landeshauptfrau und wir hatten noch keine Bundeskanzlerin. Das kann nicht nur an den individuellen Frauen liegen, das ist strukturelle Benachteiligung.

Als Sie vor drei Jahren Infochefin von Puls 4 wurden, waren Sie schwanger und Ihr Partner, der Tiroler Psychotherapeut Emanuel Danesch, ging in Karenz. War das die einzige Chance?

Milborn: Ja, in meinem individuellen Fall. Ich kenne aber auch Alleinerzieherinnen, die in Vorständen sitzen, das bravourös meistern und den Kindern geht es gut.

Stört Sie die Frage?

Milborn: Männer werden das nicht gefragt, aber nein, es stört mich nicht. Ich antworte gerne, weil es wichtig ist, darüber zu sprechen. Es ist nämlich schwierig. Ich bekomme viel Post von Frauen, die mir schreiben, sie trauen sich nicht, ein Kind zu bekommen, weil sie nicht wissen, was dann aus der Karriere wird.

Aufregung gab es heuer um einen Schlagabtausch mit Felix Baumgartner. Er hatte in einer Debatte um Wäschemodels Ihre Figur kritisiert. Wieder etwas gehört von ihm?

Milborn: Er hat die Einladung, in meine Sendung zu kommen, nicht angenommen. Vor zwei Monaten hat er mich dann via Facebook zu Kaffee und Kuchen zu seiner Mutter in die Schweiz eingeladen.

Und? Haben Sie gemeinsam Kaffee getrunken?

Milborn: Nein, ich wollte ja eine öffentliche Debatte. Ich habe kein privates Interesse an Felix Baumgartner und er nicht an mir.

Warum haben Sie sich überhaupt auf die Debatte eingelassen?

Milborn: Diese persönliche, körperliche Herabwürdigung ist sehr unangenehm. Sie ist aber auch ein alter Trick, um Frauen vom Platz zu verweisen. Mit diesen Kommentaren wird vermittelt, dass man nicht auf Augenhöhe mit den Männern sei. Dagegen verwehre ich mich.

Es geht aber auch nett zu im Netz: Zum Vatertag haben Sie heuer einen berührenden Facebook-Text über Ihren Vater geschrieben, der unglaublich viele Leser fand. Warum?

Milborn: Ich konnte an diesem Tag nicht in Innsbruck sein, deswegen habe ich geschrieben. Er hat sich wirklich sehr gefreut und ist oft darauf angesprochen worden. Es erinnerte mich an die Herzlichkeiten in der Zeitung, wo man jemandem öffentlich sagt, dass man ihn schätzt.

Was haben Ihnen Ihre Eltern vermittelt, das Sie an Ihre Kinder weitergeben wollen?

Milborn: Das Rausgehen. Wir waren als Kinder in Innsbruck jeden Tag wandern. Das mache ich auch mit meinen Kindern, so oft es zumindest geht. Und meine Eltern haben mir eine starke Haltung und Verantwortungsbewusstsein mitgegeben. Auch das will ich meinen Töchtern vermitteln. Aber eigentlich sind Kinder sowieso wunderbar ausgeformte Persönlichkeiten, die man mehr begleiten als formen kann und das ist auch gut so.

Text: Andrea Wieser