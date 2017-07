Walchsee – Der Lichterzauber am Walchsee hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Veranstaltung entwickelt. Daher findet sie auch heuer wieder jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr am Seeufer in Wachsee statt. Höhepunkt ist jedes Mal das große Licht-/Laserspektakel. Nach dem Auftakt am Mittwoch sind noch sieben weitere Termine geplant – bis 23. August. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist als Ausweichtermin der Donnerstag geplant. Der Eintritt ist frei.

Das Musikprogramm wird wieder von verschiedenen Bands gestaltet. So spielen B. Streetband (12. Juli), Christoph Steinbach Duo (19. Juli), Antoni Berza (26. Juli), Woas Mas (2. August), Kinky Slinky (9. August), The Fancy Blues Band (16. August), Lisa Mauracher (23. August). (TT)