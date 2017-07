Er ist nah am Wasser gebaut, anspruchsvoll und doch irgendwie einzigartig. Die Rede ist vom Klettersteig auf der Staumauer des Schlegeis Stausees bei Ginzling – einem der neuesten der mittlerweile rund 150 Tiroler Klettersteige. „131 Meter pfeift’s da hinunter, wenn man die mächtige Mauer hinaufklettert“, schwärmt Axel Jentzsch-Rabl. Laut dem Betreiber von bergsteigen.com ist die Begeisterung der Tiroler für Klettersteige ungebrochen. Allein der Klettersteig in der Gemeinde St. Jodok am Brenner wurde im Vorjahr mehr als 16.000-mal begangen.

Kein Wunder, dass jedes Jahr drei bis vier neue Routen in den Tiroler Fels gehauen werden: „Am gefragtesten sind mittelschwere Klettersteige der Stufe C. Man konzipiert aber auch schwere Varianten dazu, so haben alle was davon – Einsteiger und Fortgeschrittene.“

Ebenso wichtig wie die Schwierigkeitsstufe ist die Lage des Steigs. Je näher an einer Stadt, desto besser. Schließlich will man nach dem Sport möglichst rasch unter die Dusche. „Wenn dann noch Action-Elemente wie Leitern, lange Seil- und Nepalbrücken in den Steig integriert werden, liegt er ganz am Puls der Zeit“, sagt Jentzsch-Rabl.

Für alle, die Spaß daran haben, im steilen Fels zu hängen, hat die TT einige der extravagantesten Klettersteige Tirols zusammengefasst:

Schlegeis 131 (Talort Ginzling, Schwierigkeit B/C/D, Höhenmeter 131). Dieser weltweit einzigartige Steig erstreckt sich über eine 131 Meter hohe Staumauer. 1260 Löcher für Tritte, Griffe und Sicherungsseile wurden dafür in den Beton gebohrt.

Geierwand (Talort Haiming-Magerbach, Schwierigkeit C, Höhenmeter 370). Dieser ebenso lange wie leichte Klettersteig war laut Jentzsch-Rabl schon ein Jahr nach seiner Eröffnung 2015 ein Klassiker.

Peter-Kofler-Klettersteig (Talort St. Jodok, Schwierigkeit C, Höhenmeter 350). Diesen Steig, unweit des Brenners, nimmt der Autor aus Bad Häring auch mal als „Pausentrip“ mit, wenn er in den Süden fährt.

Gipfel (Talort Maurach, Schwierigkeit D, Höhenmeter 800). Hoch über dem Achensee führt dieser Klettersteig über fünf Gipfel im zentralen Rofan-Gebirge. Ein gelungener Mix aus steilen Passagen und sanften Wanderpassagen durch Bergwiesen.

Kitzbüheler Horn (Talort St. Johann, Schwierigkeit C/D, Höhenmeter 430). Diesen Steig empfiehlt Jentzsch-Rabl, weil man ihn ebenso einfach mit der Gondelbahn erreichen und als Bike-&-Climb-Tour genießen kann.

Galitzenklamm (Talort Lienz, Schwierigkeit C, Höhenmeter 75). Rund um die Galitzenklamm in Lienz gibt es fünf Klettersteige auf engstem Raum. Der neue Klettersteig namens „Endorphine“ ist ein mittelschwerer Steig für die ganze Familie.