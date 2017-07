Von Matthias Reichle

Ischgl – Das Freizeitprojekt „Silvretta Therme“ ist einen Schritt weiter. Vor wenigen Tagen hat die Gemeinde Ischg­l einen „wettbewerblichen Dialog“ ausgelobt – eine Form des Architektenwettbewerbs, bei dem der Generalplaner für den neuen Paznauner Wellnesstempel gesucht wird.

Und bereits jetzt ist das Echo für dieses europaweit ausgeschriebene Projekt sehr groß, wie Seilbahnvorstand Hannes Parth betont. „Anscheinend haben um die 40 Architekten ihr Interesse bekundet“, berichtet er. Den Zeitplan, nach dem der Prozess bis Herbst abgeschlossen sein soll, kommentiert Parth angesichts dieses Ansturms schon jetzt als „sehr optimistisch“. „Wir müssen die Bewerber aussuchen, mit ihnen in Dialog treten – das ist fordernd“, betont er.

Geplant ist eine neue Wellnessanlage in Ischgler Zen­trumsnähe, die das alte Hallenbad im 1986 eingeweihten Silvretta Center ersetzen soll. Das in die Jahre gekommene Angebot wird von der Silvretta Seilbahn AG betrieben. 20 bis 25 Mio. Euro will sie in die neue Infrastruktur investieren. Auch die Gemeinde soll mit ins Boot, betont der Seilbahnvorstand. In welcher Form und ob eine eigene Gesellschaft gegründet wird, sei noch Teil von Gesprächen. Der Wunsch ist jedenfalls, noch 2018 mit den Bauarbeiten am Schmittenboden zu beginnen. „Wenn wird bauen, dann sind wir meistens schnell.“

Durch den wettbewerblichen Dialog erhofft man sich viele neue Impulse, so Parth. Dabei werden Ideen mit ausgesuchten Partnern weiterentwickelt, bis man sich schließlich in einem dreistufigen Prozess für einen Generalplaner entscheidet.

Es ist nicht das einzige Großprojekt, das die Bergbahnen im heurigen Sommer vorantreiben. „Wir haben viele Baustellen“, so Parth. Die Silvretta Seilbahn AG investiert rund 20 Mio. Euro. Unter anderem wird die Sesselbahn Palinkopf nach 20 Betriebsjahren und rund 12 Mio. Fahrten komplett neu gebaut. Dazu wird ein Sechsersessellift mit 1577 Metern Länge errichtet.