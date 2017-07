Von Thomas Ploder

Sölden – Die Gemeinde Sölden gilt nicht erst heute als Premium-Destination des Wintertourismus. In den letzten Jahren erlebte das hinter­e Ötztal eine Renaissance des Aktiv- und Naturtourismus in der warmen Jahreszeit. Im Rahmen der Initiative „erb­e kulturraum“ nahm die Raiffeisenbank Sölden diese Entwicklung zum Anlass, in Kooperation mit dem Projekt „Hoch hinaus! Wege und Hütten in den Alpen“ der Alpenvereine aus Deutschland, Österreich und Südtirol eine eigene Sonderausstellung „Hoch hinaus! Wege und Hütte­n im hinteren Ötztal“ zu gestalten.

„Wirtschaftlich schlägt sich unser Engagement nicht nieder“, erklärten dazu die Vorstände Hermann Riml und Claus Scheiber, „aber als Regionalbank sehen wir uns in Sölden den Einheimischen und Gästen gegenüber auch zur Sicherung der Identität und der kulturellen Werte verpflichtet.“ Das Ergebnis des Gemeinschaftsprojektes der Alpenvereine wurde in einem zweibändigen Standardwerk veröffentlicht, das auch in der Ausstellung zur Ansicht aufliegt. Die 30 Schautafeln der Wanderausstellung, die in München, Innsbruck und Bozen gezeigt wird, wurden von den Organisatoren der Söldener Schau in eine eigen­e Präsentation eingebunden, um eine Brücke zu den regionsspezifischen Inhalten zu schlagen. „Wir versuchen, ausschließlich Original­exponate auszustellen“, so die Kuratoren Petra Paolazzi und Niko Hofinger. Konkret findet sich unter anderem ein Bild der Wildspitze aus der Zeit um 1900.

Ein weiterer Teil der Sonder­schau beschäftigt sich mit den Hütten am Ende des Ötztals. Viele von ihnen wurden von Einheimischen errichtet und nach der Übernahme durch überwiegend deutsche Sektionen des Alpenvereins als Pächter geführt. Am 28. Juli, 11. und 25. Oktober finden Begleitveranstaltungen zur Ausstellung statt. Die Details dazu können unter erbe-kultur­raum.at online nachgelesen werden. Angesichts aktueller Ereignisse erhalten diese Publikumsveranstaltungen mit Referaten und allgemeiner Diskussion besondere Brisanz. Die Klimaerwärmung führt nicht nur zum Rückgang der Gletscher, durch das Tauen der Permafrostböden werden bereits erste Hütten vom Einsturz bedroht und für Besucher gesperrt.

Die Sonderausstellung kann im „erbe kulturraum“ der Raib­a Sölden bis zum 24.10.2017, Montag bis Freitag 8 bis 12 und 14.30 bis 17 Uhr, bei freiem Eintritt besucht werden.