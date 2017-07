Innsbruck – Tiroler Filmliebhaber mit Hang zur Frischluft kommen im Sommer nicht nur in Innsbruck auf ihre Kosten, wo das Zeughaus-Kino (28. Juli bis 3. September) und das Silent Cinema (19. Juli bis 26. August) cineastische Leckerbissen servieren. Auch andere Locations versprechen großes Kino unter Sternen. Anbei eine kleine Auswahl.

Von 1. bis 31. August kann man im Garten der Swarovski Kristallwelten in filmische Parallelwelten entfliehen – und das gleich zwei Mal täglich. Jeweils um 15.30 Uhr wird ein Kinderfilm geboten, ehe um 20.15 Uhr die älteren Semester auf ihre Kosten kommen. Und zwar nicht nur mit Hollywood-, sondern mit Bollywood-Ware: Der aktuelle Indien-Schwerpunkt will schließlich beworben werden. Der Garten verwandelt sich dabei in eine von Glitzerwolken gesäumte Picknickzone, bei Schlechtwetter kann ins Forum der Kristallwelten ausgewichen werden. Eintritt: 3,50 Euro für die Kinderfilme, 6,50 Euro für die Abendfilme. Detailliertes Programm unter www.kristallwelten.com.

Im Kaiserwinkl kann man sich von 11. bis 13. August (jeweils ab 20.30 Uhr) indes ganz bewusst nasse Füße holen: Beim vom Verein „Zukunft für Walchsee“ veranstalteten Open-Air-Kino an der Seepromenade können die Zuschauer nämlich nicht nur am, sondern sogar im See ihre Stühle aufstellen und unter anderem in „Fluch der Karibik 5“ eintauchen. Eintritt: 6,50 Euro im Vorverkauf, 8 Euro an der Abendkasse. Programm unter www.zukunft-walchsee.com.

In Mayrhofen im Zillertal geht’s für Filmliebhaber noch bis zum 29. August hoch hinaus: Auf 2000 Metern Seehöhe werden jeden Dienstag auf der Adlerbühne Ahorn (nahe der Bergstation) Kinoschmankerln geboten. Sobald die Sonne untergeht, startet das Filmvergnügen, für das die Besucher mit Kopfhörern ausgestattet werden. Somit können sie selber entscheiden, ob sie die Filme im Original oder in der synchronisierten Version schauen. Eintritt: 25 Euro inklusive Berg- und Talfahrt. Detailliertes Programm unter www.mayrhofner-bergbahnen.com. (TT)