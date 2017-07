Von Walter Zwicknagl

Rattenberg – Mehr als 960 Musikanten und Musikantinnen zählt der Musikbund Rattenberg und Umgebung, der am Sonntag am Schlossberg ab 13.30 Uhr wieder Kostproben seines Könnens zeigt. Zuvor marschieren die 16 Kapellen des Bundes um 13 Uhr durch die beflaggte mittelalterliche Stadt. Und ab 11 Uhr lädt die Musikkapelle Brixlegg in der Stadt zum Konzert.

„Der Damenanteil in unseren Musikkapellen liegt schon bei einem Drittel“, berichtet Obmann Otto Hauser, der seit Jahren mit Bezirkskapellmeister Gerhard Guggenbichler für den Aufwärtstrend im Musikbund sorgt. Übrigens gehören dem Musikbund Rattenberg und Umgebung mit den Kapellen aus Steinberg, Bruck am Ziller und Strass auch drei Kapellen aus dem Bezirk Schwaz an. „Die Jugendausbildung klappt und ist auf einem beachtlichen Niveau“, betont Hauser, der selbst der Musikkapelle Rattenberg-Radfeld angehört.

Und das Bezirksmusikfest am Sonntag bietet auch wieder Gelegenheit, engagierten Musikanten ein Dankeschön zu sagen. So wird Josef Debarde von der Musikkapelle Mariatal, der seit 70 Jahren aktives Mitglied des Klangkörpers ist, ausgezeichnet. Verdienstmedaillen in Gold bekommen Gottfried Lederer (Alpbach), Alexander Marksteiner (Brandenberg), Max Hechenblaikner (Kramsach), Josef Naschberger und Herbert Schernthaner (beide Mariatal), Sebastian Unterberger (Oberau) und Leonhard Salzburger (Strass) für 60-jährige Treue. 55 Jahre gehören Sepp Margreiter (Alpbach), Andreas Widmann (Kramsach), Fritz Grömmer (Mariatal) und Anton Zeindl (Münster) ihren Musikkapellen an.

Das grüne Verdienstzeichen können Rainer Unterberger (Oberau), Friedrich Fischler (Rattenberg-Radfeld) und Melanie Moser (Steinberg am Rofan) entgegennehmen. Anit­a Schneider (Breitenbach), Martin Unterrader (Brixlegg), Rudolf Schmalzl (Bruck am Ziller) und Wolfgang Schnirzer (Strass) bekommen das silberne Verdienstzeichen.