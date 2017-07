Von Hubert Daum

Roppen, Spielberg – Ein Jauchzer und ein „Das gibt’s nicht!“ – Valentina Hörburger hatte es geschafft: Per E-Mail hatte sie im Mai die Nachricht erhalten, dass sie eines der 50 Mädchen aus Österreich und Deutschland ist, die als „Formula Una 2017“ – also eine der hübschen jungen Frauen, die speziell vor dem Start neben den Formel-1-Boliden und -Piloten posieren – das Grand-Prix-Geschehen vom 7. bis 9. Juli in Spielberg aus nächster Nähe erleben darf.

„Als langjähriger Motorsportfan flippte ich natürlich vor Freude aus“, erinnert sich die HAK-Absolventin, „insgesamt haben sich via Facebook rund 1000 Mädchen beworben, ausgerechnet ich hatte das Glück, dabeisein zu dürfen.“ Valentina war eine von nur vier Tirolerinnen, für die im Mai eine spannende Zeit anbrach.

Der erste Fixpunkt war Mitte Mai das so genannte „Fitting“ in Salzburg, die Anprobe des steirischen Dirndls, das als Uniform vom Steirischen Heimatwerk für alle Formula Unas eigens maßgeschneidert wurde. Dort lernte Valentina erstmals ihre Kolleginnen kennen. Nun stand Ende Mai das erste wirklich aufregende Wochenende auf dem Programm, das so genannte Teambuilding. Die Auserwählte: „Wir verbrachten zwei Tage am Österreichring in Spielberg. Es war cool, aber stressig. Uns wurde alles gezeigt und die ersten Foto­shootings gingen über die Bühne. Dort realisierte ich erstmals, welche unglaubliche Dimension ein Formel-1-Rennen hat.“

Sie habe schon etwas nervöses Bauchweh gehabt, als sie sich am Freitag des Rennwochenendes mit ihren Kolleginnen gemeinsam auf den Weg zum Mega-Event machte. Mittlerweile wusste sie, dass sie dem Sauber-Fahrer Pascal Wehrlein mit Startnummer 94 und Fahne zugeteilt war. Nach den „Generalproben“ bei den samstägigen GP-Rennen fieberte man nun auf den großen Formel-1-Sonntag hin. „Du kannst dir nicht vorstellen, was da abgeht“, schwärmt die Formula Una heute noch. Allerdings hatten sie und ihre Kollegin eine herbe Enttäuschung zu verdauen: „Am Samstagabend erfuhren wir, dass der Sauber unseres Piloten das Getriebe tauschen und Wehrlein aus den Boxen starten muss. Also hatten wir am Sonntag keinen Job mehr.“

Was erst als Rückschlag empfunden wurde, entpuppte sich am Renntag als zumindest gleich attraktiv: „Wir waren während der Startvorbereitungen quasi auf der Startlinie positioniert“, berichtet Valentina vom Tag des Grand Prix, „nur wenige Meter von den Stars Vettel, Bot­tas oder Ricciardo und deren eindrucksvollen Rennboliden entfernt. Das war ein Wahnsinnsfeeling.“ Das hektische Treiben zwischen Tausenden Leuten, Kamerateams, Journalisten und Promis sei sowieso unbeschreiblich.

Auf der Heimreise habe sie realisiert, dass dieses Erlebnis als einzigartig in ihrem Leben abzuspeichern ist. Im Wissen, dass sie von diesem Traum in Bälde aufwachen wird, denn am Montag steht ihr erster „richtiger“ Arbeitstag in ihrem Berufsleben bevor.