Alpbach – Mit dem erteilten Baubescheid ist der neue Alpine Coaster im Alpbachtal nun auf Schiene. Die Bauarbeiten für das 1,6-Millionen-Euro-Projekt der Alpbacher Bergbahnen haben bereits begonnen. Die neue Ganzjahres-Rodelbahn, genannt „Alpbachtaler Lauser Sauser“, soll das bestehende Angebot erweitern und noch in dieser Sommersaison eröffnet werden.

„Mir ist wichtig, dass wir laufend an unserem Angebot arbeiten und dessen Qualität verbessern. Mit dem Alp­bachtaler Lauser Sauser investieren wir in ein generationenübergreifendes Erlebnis am Berg und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Eltern für ihre Kinder oft ein gutes Argument für einen Bergausflug brauchen. Das wollen wir damit erreichen“, meint Reinhard Wieser, der Geschäftsführer der Alpbacher Bergbahnen.

Die Rodelbahn wird direkt neben der Bergstation auf 1845 Metern errichtet. Die Strecke führt auf gut einem Kilometer 134 Höhenmeter talwärts. Unten angekommen, bleibt man einfach sitzen und ein Seilzug befördert die Fahrgäste zum Ausgangspunkt zurück. Bis zu 500 Personen können den modernen Alpine Coaster pro Stunde benutzen.

Die Rodelbahn ist so konzipiert, dass sie Sommer wie Winter in Betrieb ist. (TT)