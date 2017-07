Von Hubert Daum

Imst – Wenn sich heute und morgen hektisch anmutende Menschen mit Startnummer in Imst und Umgebung fortbewegen, dann sind das Teilnehmer eines Großevents: „5 Days of Tyrol“ heißt der größte Event Österreichs im Orientierungslauf, in dem die Teilnehmer ähnlich einer Schnitzeljagd eine Route im Gelände möglichst schnell bewältigen und dabei alle Checkpoints finden müssen. Nicht GPS-unterstützt, sondern lediglich mittels Karte, die die Athleten kurz vor dem Start ausgehändigt bekommen.

„Wir haben über 1300 Anmeldungen aus 34 Nationen in 40 Kategorien“, beschreibt Hans Georg Gratzer, Obmann des veranstaltenden Laufclubs „Kompass Innsbruck-Imst“, die Dimensionen der Sportveranstaltung, die insgesamt fünf Tage dauert. Von Dienstag bis Donnerstag schlug man für drei Etappen im Wipptal die Zelte auf, gestern übersiedelten die Läufer nach Imst, um die zwei restlichen Etappen heute von Hoch-Imst aus und morgen von Obtarrenz aus in Angriff zu nehmen. Eventcenter ist das Pflegeheim Gurgltal.

„Die Vorbereitungen sind seit 2015 im Gange“, berichtet die neue Obmann­stellvertreterin Maria-Luise Schnegg, „das 35 Quadratkilometer große Gebiet zwischen Imst und Nassereith ist perfekt, das Gelände zählt zu den bestkartierten in Westösterreich“.

Die Randsportart Orientierungslauf erlebt gerade in der Umgebung Imst, gepusht durch die Neigungsgruppe der NMS Oberstadt, einen steilen Aufwärtstrend. Schnegg: „Wir konnten bei den nationalen Meisterschaften schon viele Medaillen erkämpfen, zwei von uns sind sogar im österreichischen Nationalkader.“ So hat man sich auch als Veranstalter bereits international einen Namen gemacht. Der morgige Lauf in Obtarrenz ist übrigens ein „World Ranking“-Event mit Weltklasseläufern.